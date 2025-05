¿Quién se queda con el perro?

Por Fernando Genesir

Si se separa un matrimonio o una pareja. ¿Con quién se queda el perro? Esto me parece que puede quedar a a decisión de de los miembros de esa expareja, no sé, se queda o o llegar a una discusión judicial. ¿Cómo es el caso que nos ocupa hoy? Lo publica el diario Comercio y Justicia y cuenta que una pareja se separó y hay dos perros.

El caso llega a la justicia, entra en litigio la vivienda familiar, pero también entra en litigio quien se hace cargo de los perros, que son dos. Por ahora, a la casa la ocupa la mujer. La justicia le dice, le ordena a esa ex esposa hacerse cargo del cuidado y del mantenimiento de los dos perros que eran de la familia.

Básicamente lo que le dice es, vos estás en la casa, vos te quedás con los perros. La exesposa parece que plantea que los perros no, no es que no las resultan peligrosos, ponen en riesgo al hijo, y también aduce que los perros solo obedecen al exmarido. Pero a pesar de todo esto, la justicia ordena que hasta que se resuelva la cuestión de fondo, o sea, el tema de la vivienda, hasta que se resuelva el tema de la casa, y mientras ella viva en la casa, se tiene que hacer cargo de los dos perros.

A mí me parece casi evidente que ella no se los quiere quedar, pero la justicia le está diciendo, vos te quedás con la casa por ahora, vos te quedás con la casa y te tenés que quedar con los dos perros. Yo también me pregunto qué pasa si le pasa algo al niño. Pero bueno, por ahora ese es el fallo judicial, no sé si el exmarido se fue a un departamento, o se fue a otro país, no sé dónde, pero bueno, ahí está una de las discusiones.

Digo una, porque habrá muchos casos de parejas que se separaron, se divorciaron, y como ha pasado hasta con un loro, que ha quedado en la historia judicial de Córdoba.

Pero voy a plantear este tema con otra, otra polémica, porque mientras esta mañana hablábamos del tema, nuestra querida María Rosa Beltramo, dejó otra polémica, y dijo que en el 99% de los departamentos de Córdoba, o de los edificios de Córdoba, está prohibido tener mascotas, pero que en el cien por ciento de los departamentos o de los edificios, hay mascotas.

Es más, yo le digo, pero ¿de dónde saca eso? Y ella me dijo, pero Turco, en mi edificio se sacan fotos con las mascotas delante del cartel que dice que está prohibido tener mascotas.

Son dos temas que me parecieron interesantes, como yo por ahora no estoy separado y por ahora no vivo en edificio, no conozco por ahí.

También ha habido casos, en el último tiempo, de gente que se juntó y la mascota era de uno de los dos. Nos fuimos a vivir juntos, él se encariñó tanto, tanto, tanto, que cuando nos separamos empieza a decir, bueno, pero yo al perrito lo quiero seguir viendo. Y entonces hay como un régimen de visitas.

Él no te quiere ver a vos pero quiere ver a la mascota. Y se cruzan, gente que, como, viste que pasaba, y pasa, en un momento gente que no tiene hijos, no se ve nunca más. Vos te separas y no te viste nunca más salvo por alguna cuestión administrativa.

Entonces en este caso pasaba, ellos no tienen, no tuvieron hijos, pero sí se siguen viendo a través de su perro. Entonces ella me decía, yo nunca pensé que le iba a seguir viendo y me tengo que seguir hablando por la vacuna del perro, por la comida, por todo lo que tiene que ver con el perro, porque además él me dijo, yo lo cuidé tanto, me encariñé tanto, que yo lo quiero seguir viendo.