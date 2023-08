Tres operarios murieron asfixiados mientras trabajaban en una cloaca en Oncativo

Tres operarios murieron asfixiados este martes en Oncativo, mientras realizaban tareas de limpieza en un ducto de 15 metros de profundidad de una de las plantas de bombeo del sistema de cloacas de esa ciudad cordobesa.

Se trata de trabajadores de la empresa Hidrocentro, de Villa María, que tenían entre 20 y 47 años, según lo informado a Cadena 3 por el jefe de Bomberos local, Mauricio Cingolani.

Por razones que se intentan esclarecer, los operarios quedaron atrapados en el interior del pozo.

"Estaban haciendo la reparación y limpieza de una bomba. Eran cuatro operarios, de los cuales tres estaban trabajando. Fueron bajando de a uno y no dieron señales. Estimamos que inhalaron amoníaco y luego se ahogaron", detalló Cingolani.

Un cuarto operario logró ser rescatado con vida. Personal de Bomberos Voluntarios, el Servicio Médico y las empresas Econovo y Scorza trabajaron para drenar el agua del interior del pozo.

Alicia, una de las vecinas del lugar, quien habría sido de las primeras personas en pedir ayuda por el hecho, dijo a Cadena 3: “Fue un momento horrible. El operario salió corriendo y pidiendo auxilio, mientras llamaba por sus nombres a sus compañeros. Gritaba todo el tiempo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la vecina, el pozo existe hace unos 28 años y en la actualidad no estaba en funcionamiento.

Las fuentes confirmaron que los tres empleados estaban sin vida. La identidad de las víctimas aún no trascendió.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la capital provincial para tratar de determinar las causas de los fallecimientos.

El intendente de Oncativo, Juan Carlos Ghibaudo, dijo a Cadena 3 que la planta estaba desagotada y seca, porque tiempo atrás se habían hecho los trabajos para acondicionarla para la actual reparación.

“Es una planta que no estaba trabajando, porque es un sector de la ciudad que no tiene cloacas y se estaba haciendo la renovación completa para dejarla lista para una obra de ampliación que está prevista. No sabemos qué ocurrió", añadió Ghibaudo.

Informe de Gonzalo Carrasquera.