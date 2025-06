El petróleo Brent alcanza los US$ 74,52 tras la tensión en Medio Oriente

El petróleo Brent superó la barrera de los US$ 74,52 en la jornada de hoy, experimentando un incremento del 1,45%. Este crudo, que sirve como referencia para establecer el costo de los combustibles en la Argentina, llegó a tocar los US$ 75 durante las negociaciones intradía. Sin embargo, este aumento aún se encuentra por debajo de los US$ 78,50 que se alcanzó el pasado viernes, coincidiendo con el inicio de las hostilidades de Israel contra Irán, evento que provocó un notable incremento del 13% en el precio del crudo.

Analistas del sector energético señalaron que el incremento de hoy es una respuesta directa al ataque que sufrió Israel en sus instalaciones de inteligencia por parte de Irán. Las repercusiones de este conflicto han generado incertidumbre en el mercado, ya que se teme que Irán esté considerando cerrar el Estrecho de Ormuz, una vía esencial para el tránsito de buques petroleros. Esta situación ha llevado a que muchos operadores del mercado estén vigilando de cerca los acontecimientos en la región, dado que cualquier interrupción en el flujo de petróleo podría tener un impacto significativo en los precios a nivel global.

La escalada del conflicto en Medio Oriente no solo afecta a los precios del petróleo, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad del suministro energético mundial. Muchos en la industria están analizando si estos aumentos de precios se mantendrán o si estamos al borde de un mayor disturbio que podría reflejarse en los costos de los combustibles para el consumidor. Con cada nuevo desarrollo en el conflicto, la atención recae en el potencial impacto económico que podría acarrear para países dependientes del crudo de esta zona.

El mercado seguirá atento a cualquier noticia relacionada con las relaciones entre Israel e Irán y sus repercusiones en el sector energético. Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían definir la dirección de los precios del petróleo y la estabilidad económica en países que dependen fuertemente de la importación de petróleo. La situación sigue siendo volátil y los operadores están en la expectativa ante cualquier novedad.