Habló la madre del chico mordido por un pitbull: "No puede caminar"

Un hecho violento tuvo lugar en Juan B. Justo al 3100, donde un pitbull atacó a Thiago, un joven de 14 años. Afortunadamente, el chico se encuentra fuera de peligro y ya ha sido dado de alta. Alejandra, madre del menor, relató: “Lo mandé a la casa del primo a buscar una escoba y él fue caminando por la calle y salió el perro y lo atacó”.

Según Alejandra, el ataque fue repentino. “No le dio tiempo ni siquiera a caminar, salió y lo atacó, lo arrastró todo el piso”, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos. Thiago sufrió lesiones significativas y recibió 14 puntos de sutura. “Él tiene que hacer reposo, no puede caminar, si camina le sangra la herida”, añadió su madre.

El pitbull, que vive suelto en el barrio, no es la primera vez que protagoniza un episodio violento. Alejandra informó que “agarró a mi sobrino de 24 años también, agarra a cualquiera que cruce y lo muerde”. El dueño del perro, que quedó demorado tras el ataque, no se presentó en el hospital para ofrecer ayuda. “Yo lo único que pedía es que le saquen el animal, porque él no lo cuida”, expresó Alejandra, preocupada por la seguridad de otros niños en el barrio.

El estado del perro sigue siendo incierto, ya que, aunque el dueño fue demorado, el animal permanece en la casa. “El fiscal no dio la orden para que se lo lleve”, comentó un testigo. La madre de Thiago también mencionó que no ha recibido respuesta oficial de la policía, quien le sugirió recurrir a los medios para presionar por la situación. “La justicia tarda”, apuntó.

Este incidente genera inquietud en la comunidad, donde muchos vecinos temen por la seguridad de sus hijos. “Ellos viven todo el tiempo jugando afuera y el perro anda suelto”, afirmó Alejandra.

Informe de Juan Cruz Albergoli.