Justin Bieber explota contra la prensa en Malibu: "Estoy desesperado, exijo respeto"

El cantante Justin Bieber tuvo un nuevo enfrentamiento con la prensa al encontrarse con varios fotógrafos en la salida del Soho House Malibu, en California. Visiblemente alterado, el artista dejó claro que no estaba dispuesto a dar declaraciones ni a ser fotografiado, algo que ha repetido en varias ocasiones anteriores.

Las imágenes del momento se volvieron virales rápidamente, mostrando a Bieber gritando a los reporteros: “Hoy no soy yo, hermano. ¿Cómo creen que les va con mi cara? ¡Quítense de mi vista!”. Con el rostro cubierto, el cantante intentó acercarse a su vehículo para escapar de la situación.

Con un tono más agresivo, Bieber continuó: “Dejá de preguntarme cómo va todo. ¡Fuera de acá!... No quiero que ninguno de ustedes se meta conmigo. Ya basta de tonterías. Hoy no pueden hablar conmigo”.

En un momento de reflexión, el cantante también abordó su rol como figura pública. Dijo: “Soy padre. Soy papá, y ustedes están en una propiedad privada frente a mi auto. No te conozco. Uno no va con desconocidos y les dice tonterías sin pensarlo dos veces con una cámara en la cara. No importa si soy famoso o no. No importa si soy una figura pública”.

A pesar de su enfado, Justin llegó a reconocer que atraviesa un mal momento: “Estoy desesperado. Exijo respeto. Confundís mi enojo con falta de respeto. Es enojo porque me estás faltando al respeto... Es cruel provocar a la gente.”

Antes de retirarse, el artista mencionó: “Esta noche no. Me encantan mis tardes, amo a mi esposa, amo a mi familia, y me provocan y es triste”. Sin embargo, aumentando su indignación, expresó: “No lo entendés. No te estoy dando tiempo… Me importa un bledo si estás en la vereda. ¡Soy un ser humano!”. Continuó su discurso diciendo: “¿Sabés lo que digo? No creés que soy un hombre de verdad, ¿verdad? No sé quién mierda te paga para provocarme, pero yo no soy el que me provoca. ¿De acuerdo? Dejá de provocarme. No estoy para que me jodan”.

Posteriormente, Bieber realizó un preocupante descargo en sus redes sociales, donde expresó su frustración y vulnerabilidad. Dijo: “La gente sigue diciéndome que sane. ¿No creés que si pudiera arreglarme a mí mismo ya lo hubiera hecho? Sé que estoy roto y sé que tengo problemas de ira...” Su mensaje dejó entrever la lucha interna que enfrenta, destacando su necesidad de apoyo y comprensión en lugar de juicio.