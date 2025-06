Dos fines de semana largos seguidos: ¿una oportunidad perdida para el turismo?

Por Fernando Genesir

Quiero proponer un tema para debatir: ¿qué pasó con el turismo durante el fin de semana largo? Tuvimos dos fines de semana largos seguidos, uno que acaba de pasar y otro que se aproxima. Siempre se justifican los feriados por la "industria sin chimenea", que se refiere al turismo. Sin embargo, al observar los resultados, me parece que el desempeño fue mediocre.

Las cifras de ocupación en Córdoba y otras provincias son preocupantes. Por ejemplo, en San Juan hubo un 48% de ocupación, en Mendoza menos del 50%, y la costa atlántica estuvo muy por debajo de las expectativas. En Córdoba, las cifras son similares: Villa General Belgrano alcanzó un 57%, Rumipal y Potrero de Garay un 50%, y la capital apenas un 38%.

Comparando estos resultados con fines de semana donde no hay feriados, el 50% puede parecer positivo, pero la expectativa era mucho mayor. La pregunta que me surge es: ¿por qué estuvo tan flojo este fin de semana? Tal vez se deba a que no hay suficiente turismo para dos fines de semana largos consecutivos. Además, el poder adquisitivo de la población limita los viajes.

Muchos no se van a tomar ninguno de los dos fines de semana, prefiriendo esperar las vacaciones de julio. También se sumó el Día del Padre, que pudo haber influido en la decisión de quedarse en casa. La mayoría de la población enfrenta dificultades económicas y no tiene ahorros para viajar.

Surge otra pregunta: ¿se justifican tantos feriados y fines de semana largos? Se pierden clases y se afecta el trabajo. Muchos chicos están rindiendo exámenes finales y no pueden ausentarse tanto tiempo. Antes, con la inflación, la gente salía más, pero ahora la situación es diferente.

Las razones del bajo rendimiento turístico son múltiples, pero la principal parece ser la falta de dinero. La gente está priorizando sus gastos y eso impacta en el turismo. Aunque se espera que el próximo fin de semana sea mejor, la realidad es que llenar el tanque, pagar estadías y comida se vuelve cada vez más complicado para muchos.

Algunos operadores de turismo mencionan que el mercado se ha inundado de casas y hoteles, lo que podría estar afectando la oferta y la demanda. También se habla de los precios, que deben ajustarse para competir mejor. Sin embargo, este es un tema que merece más discusión.

