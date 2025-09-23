Schiaretti: “Pedir el apoyo de EE.UU. expresa el fracaso del programa económico”
El ex gobernador y candidato a diputado nacional analizó la reunión entre Trump y Milei. Fue en el marco de un encuentro de referentes de Provincias Unidas en Jesús María.
23/09/2025 | 19:37Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba.
En una reunión de referentes de Provincias Unidas en Jesús María, el ex gobernador Juan Schiaretti se refirió al respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a la reelección de Javier Milei.
Sobre las declaraciones de Trump diciendo que apoyaría a Milei en las elecciones, Schiaretti expresó: "El presidente Trump no tiene la obligación de saber que se votan legisladores nacionales en vez del presidente". Además, agregó que interpretaciones sobre las declaraciones de Trump son complejas y que "no me corresponde" hacerlo.
Schiaretti destacó que solicitar apoyo de Estados Unidos implica un fracaso en el programa económico de Milei. "Eso significa que fracasa el programa económico de Milei", afirmó, al tiempo que indicó que las dificultades económicas llevaron a buscar ayuda del exterior.
El político subrayó que la situación es preocupante: "Milei le sacó la plata a los jubilados, a la provincia, a los municipios, a los discapacitados, a la universidad y a la ciencia". Cuestionó: "¿Y dónde se fue esa plata?".
Informe de Eric Italia.
