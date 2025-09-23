Giordano: “El apoyo de Trump despeja problemas, pero no resuelve los de fondo”
El titular del IERAL dijo a Cadena 3 que el espaldarazo a Milei aliviará vencimientos de deuda. Cree que la mejora en los mercados dará cierta estabilidad hasta las elecciones, pero advirtió: “La clave es exagerar euforias”.
23/09/2025 | 19:09Redacción Cadena 3
FOTO: Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.
El exministro de Finanzas de Córdoba y actual titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, analizó el apoyo del Gobierno estadounidense al argentino y sus efectos en la economía del país. "Cambia mucho", expresó a Cadena 3.
"El hecho de que lleguemos con cierta tranquilidad en el dólar a las elecciones de octubre tiene un impacto político relevante", afirmó.
A pesar de la asistencia de Estados Unidos, el exministro advirtió sobre la necesidad de no entrar en la euforia. "Los problemas de gestión política y administrativa siguen pendientes", resaltó, añadiendo que es crucial que el Gobierno cumpla con su autocrítica para evitar caer en una nueva crisis.
Fuerte apoyo. Trump: "Milei tiene mi respaldo completo y total para la reelección"
En un encuentro en Nueva York, Donald Trump le dio su “completo y total respaldo” a Javier Milei para su reelección. El expresidente estadounidense lo calificó de “amigo” y “luchador”.
Sobre las proyecciones económicas, calificó las estimaciones del Gobierno de "optimistas" y en particular mencionó que un dólar más bajo sería poco probable. "Las proyecciones macroeconómicas son excesivamente optimistas", indicó.
El exministro también se refirió a la reforma previsional que Alemania planea para hacer frente al envejecimiento de su población. "La demografía nos está diciendo a gritos que tenemos un problema con futuros jubilados", advirtió, sugiriendo que Argentina no debe ignorar las lecciones de crisis demográficas en otros países.
Por último, hizo énfasis en la importancia de un diálogo constructivo con la oposición para abordar el presupuesto y la economía de manera efectiva. "Si el Gobierno muestra actitud de diálogo, podría lograr el apoyo necesario para implementar reformas", concluyó.
