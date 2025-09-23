Giordano: “El apoyo de Trump despeja problemas, pero no resuelve los de fondo”

El exministro de Finanzas de Córdoba y actual titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, analizó el apoyo del Gobierno estadounidense al argentino y sus efectos en la economía del país. "Cambia mucho", expresó a Cadena 3.

"El hecho de que lleguemos con cierta tranquilidad en el dólar a las elecciones de octubre tiene un impacto político relevante", afirmó.

A pesar de la asistencia de Estados Unidos, el exministro advirtió sobre la necesidad de no entrar en la euforia. "Los problemas de gestión política y administrativa siguen pendientes", resaltó, añadiendo que es crucial que el Gobierno cumpla con su autocrítica para evitar caer en una nueva crisis.

Sobre las proyecciones económicas, calificó las estimaciones del Gobierno de "optimistas" y en particular mencionó que un dólar más bajo sería poco probable. "Las proyecciones macroeconómicas son excesivamente optimistas", indicó.

El exministro también se refirió a la reforma previsional que Alemania planea para hacer frente al envejecimiento de su población. "La demografía nos está diciendo a gritos que tenemos un problema con futuros jubilados", advirtió, sugiriendo que Argentina no debe ignorar las lecciones de crisis demográficas en otros países.

Por último, hizo énfasis en la importancia de un diálogo constructivo con la oposición para abordar el presupuesto y la economía de manera efectiva. "Si el Gobierno muestra actitud de diálogo, podría lograr el apoyo necesario para implementar reformas", concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso".