Trump: "Milei tiene mi respaldo completo y total para la reelección"

En un encuentro en Nueva York, Donald Trump le dio su “completo y total respaldo” a Javier Milei para su reelección. El expresidente estadounidense lo calificó de “amigo” y “luchador”.

23/09/2025 | 13:51Redacción Cadena 3

FOTO: Trump: "Milei tiene mi respaldo completo y total para la reelección"

FOTO: Milei agradeció el "gesto extraordinario" de Trump.

FOTO: Milei agradeció el "gesto extraordinario" de Trump.

El presidente Javier Milei se reunió esta mañana con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, y recibió el respaldo del republicano para las próximas elecciones.

Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

La declaración no es menor. Se trata de un gesto poco común en la diplomacia internacional que un presidente en ejercicio de su cargo brinde un apoyo tan explícito a la reelección de un par extranjero.

La acción de Trump, en plena reunión con Milei, subraya la profunda sintonía personal y política que existe entre ambos líderes, quienes han manifestado en múltiples ocasiones su mutua admiración.

Este respaldo se suma a una serie de gestos de acercamiento entre la Casa Blanca y la administración argentina.

El encuentro en Nueva York, un espacio de alto perfil internacional, se convierte así en el escenario perfecto para consolidar una alianza estratégica que, a la luz del mensaje de Trump, parece destinada a fortalecerse en el futuro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió este martes en el ámbito diplomático? Una muestra de apoyo político internacional cuando Donald Trump respaldó a Javier Milei en redes sociales durante una reunión bilateral.

¿Quiénes se reunieron en Nueva York? El presidente de la Argentina, Javier Milei, y su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cuándo se publicó el mensaje de Trump? A las 13.39 (hora argentina) durante la reunión bilateral.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro? En Nueva York, un espacio de alto perfil internacional.

¿Por qué es relevante el apoyo de Trump? Es un gesto poco común en la diplomacia, mostrando una alianza estratégica entre ambos líderes.

