FOTO: Trump: "Milei tiene mi respaldo completo y total para la reelección"

El presidente Javier Milei se reunió esta mañana con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, y recibió el respaldo del republicano para las próximas elecciones.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

/Inicio Código Embebido/

El Presidente Javier Milei y su comitiva mantuvo una reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. pic.twitter.com/DjCVkrj9kZ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025

/Fin Código Embebido/

La declaración no es menor. Se trata de un gesto poco común en la diplomacia internacional que un presidente en ejercicio de su cargo brinde un apoyo tan explícito a la reelección de un par extranjero.

La acción de Trump, en plena reunión con Milei, subraya la profunda sintonía personal y política que existe entre ambos líderes, quienes han manifestado en múltiples ocasiones su mutua admiración.

Este respaldo se suma a una serie de gestos de acercamiento entre la Casa Blanca y la administración argentina.

El encuentro en Nueva York, un espacio de alto perfil internacional, se convierte así en el escenario perfecto para consolidar una alianza estratégica que, a la luz del mensaje de Trump, parece destinada a fortalecerse en el futuro.

/Inicio Código Embebido/

Donald J. Trump Truth Social Post 12:26 PM EST 09/23/25



Highly Respected President of Argentina, Javier Milei, has proven to be a truly fantastic and powerful Leader for the Great People of Argentina, advancing on all levels at record speed. He inherited a “total mess” with… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 23, 2025

/Fin Código Embebido/