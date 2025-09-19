Rubinstein: “No hay reservas propias, el modelo cambiario actual no va”
El economista analizó la crisis económica y destacó la preocupación por el dólar, las reservas del Banco Central y la necesidad de un cambio de modelo cambiario para estabilizar la situación.
19/09/2025 | 19:22Redacción Cadena 3
FOTO: Rubinstein analiza la crisis económica: irresponsabilidad del Gobierno y pánico político
Audio. Rubinstein: “No hay reservas propias, el modelo cambiario actual no va”
El economista Gabriel Rubinstein, ex Secretario de Política Económica de la Nación Argentina, analizó la actual crisis económica que enfrenta el país. En una entrevista con Cadena 3, señala que la situación del dólar y las reservas del Banco Central son preocupantes.
Rubinstein afirmó que “siempre hay elementos políticos (que afectan a las variables económicas), pero puede que no sean los que dice el Gobierno”. Aseguró que la oposición también tiene responsabilidad en la crisis, pero enfatizó que “el Gobierno tiene la grave irresponsabilidad de no haber presentado por dos años presupuesto”.
El economista criticó el manejo del acuerdo con el FMI: “Firmaste que ibas a comprar bastantes reservas y que al día siguiente empezaste a salir a decir que no necesitabas reservas”. Para el economista, este incumplimiento generó desconfianza en los mercados, lo que se tradujo en un riesgo país por encima de los 1500 puntos.
Sobre la capacidad del Banco Central para enfrentar la situación, Rubinstein sostuvo que es “mucho menos de lo que están diciendo”. Explicó que las reservas son en su mayoría del FMI o de encajes bancarios, y que “no hay reservas propias”. Agregó que “cuando tenés corrida contra el piso, los depositantes en dólares pueden llegar a asustarse”.
Rubinstein también mencionó que el mercado argentino tiene una cantidad significativa de pesos que podría dolarizarse, pero advierte que “cuando se genera pánico, puede correr una buena cantidad”. Esto podría llevar a una crisis aún mayor si el Gobierno no actúa con responsabilidad.
El economista concluyó que se necesita un cambio de modelo cambiario, donde el Banco Central compre dólares: “el gobierno debería asumir que este modelo cambiario no va”. Además, subrayó la importancia de un consenso político para poder gobernar efectivamente en Argentina.
