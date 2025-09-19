El Banco Central vendió U$D 678 millones, el mayor desembolso desde 2019

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este miércoles ventas por USD 678 millones en el Mercado Libre de Cambios, la cifra más elevada en los últimos seis años. Con estas operaciones, la autoridad monetaria acumula USD 1.110 millones vendidos en las últimas tres jornadas, desde que el dólar mayorista alcanzó el techo de la banda cambiaria.

Por tercer día consecutivo, el tipo de cambio mayorista cotizó en $1.474,50, nivel en el que el BCRA volvió a responder a la demanda con los dólares de sus reservas. Tal como había anticipado anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, el Gobierno reafirmó su intención de mantener el esquema cambiario hasta las elecciones del 26 de octubre.

El volumen total operado en el mercado mayorista alcanzó los USD 842 millones, indicando que la gran mayoría de la oferta provino del Banco Central y no de privados. Analistas y operadores financieros se muestran cautelosos ante la magnitud de las ventas y se preguntan si el BCRA podrá sostener este ritmo durante las cinco semanas que restan hasta los comicios. La utilización de reservas, que incluyen los dólares enviados por el Fondo Monetario Internacional en abril pasado, genera preocupación sobre la sostenibilidad del esquema.

Caputo aseguró que “hay dólares suficientes para todos”, aunque advierte que cada dólar utilizado para defender la banda cambiaria representa un dólar menos disponible para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, el más inmediato el 9 de enero, cuando el Tesoro deberá afrontar pagos por USD 4.300 millones en bonos. El ministro afirmó que existe un plan para cubrir esos compromisos, aunque aún no fue explicitado.

Las ventas del BCRA de hoy provocaron una caída de USD 148 millones en las reservas, que finalizaron en USD 39.259 millones. En la semana se acumula una pérdida total de USD 1.050 millones. El impacto definitivo en las reservas se computará parcialmente el próximo lunes, cuando se liquiden algunas operaciones.

Cabe recordar que las operaciones del BCRA no son el único factor que incide sobre las reservas. Estas también varían por ingresos o egresos de organismos internacionales, diferencias en la cotización de monedas y otros movimientos financieros. La última vez que el Mercado Libre de Cambios registró una venta oficial de magnitud similar fue el 24 de octubre de 2019, cuando se vendieron USD 691 millones bajo la presidencia de Guido Sandleris, días antes de la elección presidencial que consagró a Alberto Fernández.