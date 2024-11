Confirmado: Inter Miami anunció a Javier Mascherano como su nuevo DT

Javier Mascherano fue anunciado oficialmente este martes como el nuevo entrenador del Inter Miami.

El exfutbolista, que recientemente dejó su cargo en la Selección argentina Sub 20, tomará el relevo de Gerardo Martino al frente del equipo que cuenta con Lionel Messi como la gran figura.

Mascherano firmó un contrato que lo vincula al club hasta la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS).

/Inicio Código Embebido/

Bienvenido, Jefe ??????



Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream ????.



More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC