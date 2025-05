Nuevo parte del nadador rosarino Bottoni: "En lo motriz, sin novedades"

Matías Bottoni, nadador del club Echesortu de Rosario, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano de Buenos Aires tras haber sufrido un grave accidente durante un torneo nacional.

El joven deportista fue intervenido quirúrgicamente el lunes pasado, y su estado de salud continúa siendo crítico. En diálogo con Cadena 3 Rosario, el padre de Matías brindó detalles conmovedores sobre la evolución de su hijo, marcada por la incertidumbre y el dolor:

“Hoy fue un día muy largo. No nos dejaron verlo mucho hasta la tarde, aunque teníamos la esperanza de hacerlo en la mañana. Empezaron a sacarle el sedante y el tubo, pero no llegaron a quitarle el respirador. Hace un rato vomitó, supongo que fue una reacción al comenzar a recuperar la conciencia. Nos sacaron de terapia y después nos informaron que lograron controlarlo. Le retiraron el tubo y le colocaron una sonda para evitar una broncoaspiración”, relató con angustia.

Aunque Matías ha mostrado algunas reacciones, como abrir los ojos y responder a estímulos, la situación sigue siendo extremadamente delicada:

“Desde lo motriz todavía no hay novedades claras. No es que no hay, sino que falta mucho para saber el alcance del daño. Lo que más nos preocupa ahora es que sigue en altísimo riesgo de vida. Él está sedado, te abre los ojos, pero con una mirada perdida… es durísimo, todo esto es durísimo”, expresó su padre visiblemente afectado.

El caso ha conmovido a la comunidad deportiva y a toda la ciudad de Rosario, donde se multiplican las muestras de apoyo para Matías y su familia. Mientras tanto, los médicos continúan monitoreando su evolución minuto a minuto, con la esperanza de que supere esta etapa crítica.

Entrevista de Milagros Cañete.