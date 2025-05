Nadador sufrió un accidente y piden fondos para operarlo: "Quedó inmovilizado"

Un nadador rosarino de 17 años llamado Matías Bottoni sufrió una grave lesión cervical tras un accidente ocurrido durante un torneo en el Parque Roca de Buenos Aires. La familia del joven, que representa al Club Echesortu, enfrenta la urgente necesidad de recaudar 60 millones de pesos para cubrir los costos de una operación de urgencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su madre, Valeria, que se encuentra en el Hospital Italiano, relató la situación: “Él estuvo en un hospital público, en el Santojanni, hasta que llegamos de viaje. No tenía insumos y necesitaba atención inmediata por el tema neurológico”. Matías presenta una fractura de vértebra que comprime su médula, lo que le ha causado la pérdida de movilidad desde el tórax hacia abajo. “Él no siente nada, quedó inmovilizado”, explicó Valeria en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

El accidente ocurrió cuando Matías se preparaba para competir y chocó con otro nadador, lo que le provocó la caída y la posterior inmovilización. “Lo tuvieron que rescatar del agua porque casi se ahoga. Estuvo consciente todo el tiempo”, agregó su madre. La familia ha iniciado una colecta con los siguientes datos:

CBU: 0720101788000035926254

Alias: LUCIANOMARTINBOTTONI

Titular: Bottoni Luciano Martín

DNI: 25.524.775

Valeria mencionó que la obra social de la familia, Ospac, no cubre accidentes deportivos: “Nos dijeron que por ser accidente de deporte no le cubre nada. Supusimos que teníamos cobertura, pero no fue así”. La situación ha generado una gran movilización en la comunidad de natación, con apoyo de destacados nadadores argentinos y una amplia difusión en redes sociales.

“La natación argentina está toda unida. Hay gente de otros países que quiere colaborar. Esto ha trascendido más allá de Argentina”, destacó Valeria, quien también expresa su agradecimiento por la atención recibida en el Hospital Italiano. “El equipo médico es impresionante y confiamos en ellos”, aseguró.

La operación es crítica y se espera que dure varias horas. “Es una cirugía muy delicada”, advirtió Valeria, quien se mantuvo optimista. “Matías es un luchador. Nunca bajó los brazos y tiene que seguir adelante”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.