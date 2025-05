Desde este miércoles, se profundiza el quite de colaboración de los municipales

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Córdoba anunció la profundización del plan de lucha del gremio. A partir de mañana, se implementará un quite de colaboración, además de las asambleas programadas.

Rubén Daniele, vocero del sindicato, afirmó a Cadena 3: “Nosotros, el paro no es nuestra principal fuerza. No descartamos nada en un plan de lucha de esta envergadura porque ellos se han puesto firme en la decisión y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

El principal reclamo del sindicato es el descongelamiento de salarios. Daniele expresó: “Es un locurón querer descongelar. Nosotros ni siquiera queremos el 18% que nos traen de hoy. No queremos. Queremos discutir. Se puede hacer en cuotas, pero no congelar. Esto no ocurrió nunca”.

Otro de los puntos críticos es la situación de los trabajadores precarizados. “El locurón de los precarizados que por segunda vez se comprometieron a regular la situación, no la hicieron”, enfatizó Daniele.

Con estas acciones, el sindicato anticipa un aumento en el caos en las dependencias municipales, lo que resultará en menos servicios para los vecinos. “A partir de mañana se profundiza el quite de colaboración”, concluyó Daniele.

Informe de Alejandro Bustos