Empleados de la legislatura protestaron por mejoras salariales urgentes

Empleados de la legislatura de Córdoba llevaron a cabo una protesta desde el mediodía de hoy, exigiendo mejoras salariales. La manifestación incluyó el uso de redoblantes y se realiza en un contexto de asamblea permanente.

Aldo Rivas, titular del gremio de los legislativos, expresó a Cadena 3: "El día que están todos los legisladores, el día que nos pueden escuchar a todos, todos juntos, ¿cuál es el reclamo salarial que venimos planteando hace más de un mes y medio?".

Rivas destacó que la situación actual dificulta el trabajo de los legisladores, afirmando: "Adentro del recinto es muy difícil escuchar. Y bueno, a propósito, lo estamos haciendo. Ningunos compañeros trabajan".

El gremialista también indicó que todos los empleados de planta y contratados están involucrados en la protesta: "Todos, todos. Todos los que están presentes somos empleados de planta y contratados".

La protesta se mantiene desde hace un mes y medio, y Rivas aclaró que la discusión salarial se lleva a cabo en el ámbito legislativo: "Nosotros discutimos el salario acá, somos un poder independiente".

Los empleados legislativos han solicitado mejoras salariales que superen el ajuste por IPC, ya que muchos de ellos se encuentran en situaciones económicas críticas: "Hay compañeros que cobran menos, están en la línea de pobres, allá en indigencia, menos de seiscientos y pico mil pesos".

Rivas también mencionó que los trabajadores de la legislatura no están recibiendo los servicios necesarios: "No hay taquígrafos, no hay sonido, no hay mozos, no hay la secretaría legislativa, la administrativa, la de comisiones, no funciona ninguno".

El salario de un empleado legislativo que recién comienza es de seiscientos ochenta mil pesos, según Rivas. La protesta continuará hasta que se les brinde una respuesta adecuada: "De esta manera no se puede sesionar. No lo vamos a dejar sesionar, que nos den una respuesta".

El gremialista finalizó indicando que la solución debe llegar desde la vicegobernadora, quien preside la Cámara: "Con la vicegobernadora, que es la presidenta de la Cámara".

Informe de Gonzalo Carrasquera