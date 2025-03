El elogio de Pierre Gasly a Franco Colapinto: "Tiene su lugar en la parrilla"

El piloto francés Pierre Gasly, actual competidor de Alpine en la Fórmula 1, no escatimó en elogios hacia el joven argentino Franco Colapinto durante una reciente entrevista en Beyond The Grid, el podcast oficial de la máxima categoría del automovilismo.

Gasly, con la experiencia de haber transitado el camino desde piloto reserva hasta titular, destacó el talento y el potencial de Colapinto, quien actualmente se desempeña como reserva en Williams, al tiempo que reflexionó sobre la dinámica competitiva inherente al deporte.

“Me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tiene su lugar en la parrilla”, afirmó Gasly, reconociendo el impacto que el argentino ha generado en su breve paso por la F1.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Colapinto, de 21 años, debutó este año reemplazando a Logan Sargeant en Williams y dejó una impresión imborrable con actuaciones sólidas, como su octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sin embargo, Gasly también puso en perspectiva la realidad de los pilotos reserva: “No deberíamos olvidar que todos los equipos tienen un piloto reserva. Yo fui piloto reserva en Red Bull, fui piloto reserva en Toro Rosso y quería el asiento de los pilotos oficiales. Me caían bien, pero no estoy aquí para ver, estoy aquí para correr”.

El francés, que conoce bien las ansias de llegar a la titularidad, subrayó que el deseo de Colapinto de ocupar un asiento permanente es parte de la naturaleza del automovilismo. “Todos los pilotos reserva quieren el asiento de los pilotos oficiales, independientemente de quién seas”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recordando su propia experiencia y la de otros, añadió: “Jack [Doohan] el año pasado era piloto reserva y Esteban [Ocon] y yo sabíamos que quería correr en uno de los coches. Es la dinámica normal de un equipo y Franco está ahí, obviamente, quiere correr”.

Gasly no dudó en pronosticar un futuro prometedor para el argentino. “Espero que le veamos en la parrilla muy pronto, porque ha demostrado ser un piloto muy fuerte”, sentenció, destacando las cualidades que Colapinto ha exhibido en sus apariciones.

/Inicio Código Embebido/

¡Atención a las palabras de Gasly! El francés de Alpine elogió a Franco Colapinto, su compañero y piloto reserva de la escudería.



?? Beyond The Grid Podcast | @F1



?? Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/vuDaKNrBwJ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2025

/Fin Código Embebido/

No obstante, también reconoció que la competencia por un lugar en la F1 es feroz y que la espera es parte del juego. “Es la dinámica natural”, reflexionó, dejando claro que el camino hacia la titularidad requiere paciencia y oportunidades bien aprovechadas.