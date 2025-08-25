En vivo

El Campo Hoy

Desde Chicago, alertan por un escenario mundial de precios bajos para los granos

Gustavo Gigena visitó el edificio histórico de la Bolsa de Chicago, donde fue recibido por el operador Antonio Ochoa con una charla para toda la comitiva.

25/08/2025 | 14:54Redacción Cadena 3

FOTO: Bolsa de Chicago.

Desde la emblemática Bolsa de Chicago, ubicada en Jackson Boulevard, punto de partida de la histórica Ruta 66, se establecen diariamente los precios de los granos que sirven como referencia internacional. 

Aunque hoy opera de manera completamente digital, este edificio, fundado en 1848, es el mercado de cereales más antiguo del mundo y un ícono histórico de la ciudad. 

Adornado con esculturas que representan la agricultura y la industria, y coronado por una estatua de la diosa Ceres en su cúpula, simboliza la conexión entre el campo y la comercialización.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este contexto Cadena 3 dialogó con Antonio Ochoa, experto en gestión de riesgos en mercados agrícolas, quien explicó la transición de la Bolsa de Chicago de un mercado a viva voz a uno electrónico. “Me dedico a ayudar a compradores y vendedores a administrar riesgos, acordar precios y mantener disciplina de márgenes para que sus negocios sean rentables a mediano y largo plazo”, señaló.

Ochoa destacó los fundamentos que determinan los precios: oferta, demanda, clima, capacidad de compra, comercio, crecimiento económico y poblacional. Actualmente, el mercado enfrenta un escenario de abundancia productiva, con cosechas récord en Estados Unidos, Brasil y una siembra prometedora en Argentina

Sin embargo, la demanda no crece al mismo ritmo, lo que genera presión bajista en los precios. “Si no hay problemas serios en los próximos 15 o 20 días, podríamos enfrentar un ciclo productivo extremadamente generoso, lo que complicará la comercialización”, advirtió. 

A esto se suma la ausencia de China como compradora en el mercado estadounidense, afectada por tensiones comerciales, lo que añade incertidumbre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El experto subrayó la importancia de Chicago como referencia global: “No es solo el precio norteamericano, es un mercado líquido, regulado y con bajo riesgo contraparte, donde participan agentes de Argentina, Brasil, China y otros países. 

Esto lo diferencia de otros mercados, como el argentino, que, aunque serio, carece de la liquidez necesaria para ser referencia mundial”. 

En este marco, las primas y arbitrajes determinan las diferencias de precios entre orígenes y destinos. La Bolsa de Chicago, con su rica historia y su rol central en el comercio de granos, sigue siendo una visita ineludible para entender los fundamentos del mercado agrícola global. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué es la Bolsa de Chicago? Es el mercado de cereales más antiguo del mundo, fundado en 1848 y un ícono histórico de la ciudad.

¿Quién es Antonio Ochoa? Es un experto en gestión de riesgos en mercados agrícolas que explicó la transición de la Bolsa de Chicago a un mercado electrónico.

¿Cuándo se establecen los precios de los granos? Se establecen diariamente en la Bolsa de Chicago, que sirve como referencia internacional.

¿Dónde se ubica la Bolsa de Chicago? Se encuentra en Jackson Boulevard, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

¿Por qué es importante la Bolsa de Chicago? Es una referencia global por su liquidez y regulación, y su papel central en el comercio de granos.

