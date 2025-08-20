Productores agropecuarios de Córdoba recorren EE. UU. en viaje técnico y de capacitación
Antonio Armeñanzas compartió su experiencia en el recorrido, destacando la importancia del aprendizaje y el intercambio de conocimientos en el sector.
20/08/2025 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: Productores agropecuarios de Córdoba recorren EE. UU. en viaje de capacitación
Productores agropecuarios de La Carlota, en la provincia de Córdoba, participan en un viaje técnico y de capacitación en Estados Unidos. Antonio Armeñanzas, uno de los miembros del grupo, compartió con Cadena 3 su experiencia en este recorrido.
Armeñanzas, que se dedica a la producción agropecuaria y asesoría agrícola, destaca que decidió unirse al viaje por recomendaciones familiares.
“Viene un sobrino mío el año pasado y me dijo lo lindo que estaba el viaje”, contó. Esta es su segunda visita a Estados Unidos, pero la primera con un enfoque técnico.
Durante el viaje, el grupo visita universidades y centros de investigación, lo que les permite observar diferencias en las prácticas de producción. “Lejos de eso estamos todavía, pero bueno, la verdad que muy, muy lindo”, afirmó sobre la experiencia.
Armeñanzas también mencionó su interés en iniciar un feedlot en La Carlota. “La ganadería es totalmente diferente a lo nuestro, obteniendo animales de 700 kilos, entran de 250”, comentó, resaltando la oportunidad de aprender nuevas prácticas que podrían adaptarse a su contexto.
El grupo se detuvo en una parrilla americana, donde disfrutaron de una típica costilla de cerdo con barbacoa. “La verdad que muy, muy rico”, dijo Armeñanzas, reflejando el disfrute de esta experiencia.
Finalmente, invitó a otros productores a considerar este tipo de viajes: “Totalmente. Que pueda venir el año que viene, que se anote”.
Así, los productores siguen compartiendo sus vivencias a través de redes sociales y otros medios, promoviendo el aprendizaje y el intercambio de conocimientos en el ámbito agropecuario.
Informe de Gustavo Gigena
Lectura rápida
¿Quiénes participan en el viaje técnico? Productores agropecuarios de La Carlota, Córdoba, como Antonio Armeñanzas.
¿Dónde se realiza el viaje? En Estados Unidos.
¿Por qué se unió Armeñanzas al viaje? Por recomendaciones familiares, específicamente de su sobrino.
¿Qué actividades realizan durante el viaje? Visitan universidades y centros de investigación para observar diferencias en las prácticas de producción.
¿Qué opinó Armeñanzas sobre la comida en Estados Unidos? Destacó que disfrutó de una costilla de cerdo con barbacoa, describiéndola como "muy, muy rica".