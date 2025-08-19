FOTO: Estudiante argentino destacó las experiencias en la Universidad de Nebraska

Un estudiante de Río Cuarto, Julián Rigetti, relató su experiencia en la Universidad de Nebraska mientras asiste al Farm Progress Show. En una conexión desde Estados Unidos, compartió detalles sobre su pasantía y los avances en el uso de tecnología agrícola.

Rigetti, quien se especializa en ingeniería agronómica, llegó a Nebraska a finales de marzo tras postularse el año anterior. “Apliqué para poder tener la oportunidad y después de una serie de entrevistas quedé”, explicó.

Durante su pasantía, ha explorado el uso de sensores y la gestión del nitrógeno en el cultivo de maíz, temas que considera poco implementados en Argentina. “La idea es aumentar la eficiencia en la aplicación de nitrógeno y no generar tanta contaminación”, señaló.

El joven argentino vive justo enfrente de la universidad y describe Lincoln como una ciudad tranquila, con un ambiente intercultural. “Las personas son muy cálidas, hay poca discriminación”, afirmó. También menciona la notable presencia de estudiantes brasileños en la ciudad.

En cuanto a la vida deportiva, Rigetti comenta que la universidad tiene un fuerte equipo de fútbol americano, con eventos que transforman el ambiente de la ciudad en una celebración. “Cada día de partido, el centro se tiñe de rojo”, añadió.

Finalmente, invitó a los visitantes a conocer la cultura local, incluyendo rodeos, aunque advierte que la comida puede ser bastante grasosa. “Es picante, poco low fat”, concluyó.

Informe de Gustavo Gigena