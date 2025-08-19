En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El Campo Hoy

Estudiante argentino destacó las experiencias en la Universidad de Nebraska

Julián Rigetti, un estudiante de Río Cuarto, comparte su experiencia en Estados Unidos y el uso de tecnología en la agricultura mientras realiza una pasantía en la Universidad de Nebraska.

19/08/2025 | 16:09Redacción Cadena 3

FOTO: Estudiante argentino destacó las experiencias en la Universidad de Nebraska

  1.

    Audio. Estudiante argentino destaca experiencias en la Universidad de Nebraska

    Viva la Radio

    Episodios

Un estudiante de Río Cuarto, Julián Rigetti, relató su experiencia en la Universidad de Nebraska mientras asiste al Farm Progress Show. En una conexión desde Estados Unidos, compartió detalles sobre su pasantía y los avances en el uso de tecnología agrícola.

Rigetti, quien se especializa en ingeniería agronómica, llegó a Nebraska a finales de marzo tras postularse el año anterior. “Apliqué para poder tener la oportunidad y después de una serie de entrevistas quedé”, explicó. 

Durante su pasantía, ha explorado el uso de sensores y la gestión del nitrógeno en el cultivo de maíz, temas que considera poco implementados en Argentina. “La idea es aumentar la eficiencia en la aplicación de nitrógeno y no generar tanta contaminación”, señaló. 

El joven argentino vive justo enfrente de la universidad y describe Lincoln como una ciudad tranquila, con un ambiente intercultural. “Las personas son muy cálidas, hay poca discriminación”, afirmó. También menciona la notable presencia de estudiantes brasileños en la ciudad.

En cuanto a la vida deportiva, Rigetti comenta que la universidad tiene un fuerte equipo de fútbol americano, con eventos que transforman el ambiente de la ciudad en una celebración. “Cada día de partido, el centro se tiñe de rojo”, añadió. 

Finalmente, invitó a los visitantes a conocer la cultura local, incluyendo rodeos, aunque advierte que la comida puede ser bastante grasosa. “Es picante, poco low fat”, concluyó. 

Informe de Gustavo Gigena 

Lectura rápida

¿Quién es Julián Rigetti? Es un estudiante de Río Cuarto que realiza una pasantía en la Universidad de Nebraska.

¿Qué tecnología está explorando? Está investigando el uso de sensores y la gestión del nitrógeno en el cultivo de maíz.

¿Cuándo llegó a Nebraska? Llegó a Nebraska a finales de marzo tras postularse el año anterior.

¿Cómo describe la ciudad de Lincoln? La describe como una ciudad tranquila con un ambiente intercultural y personas cálidas.

¿Qué invita a conocer Rigetti? Invita a conocer la cultura local, incluyendo rodeos, aunque advierte sobre la comida grasosa.

Lo más visto

Agro

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho