FOTO: Valley, la cuna del riego por pivote que transforma la agricultura global

En la pequeña localidad de Valley, Nebraska, se encuentra la cuna mundial del riego por pivote, liderada por la empresa Valmont, cuya marca Valley domina más del 40% del mercado global de estos sistemas.

Cadena 3 y El Campo Hoy visitaron la planta central de la compañía, donde se fabrican los pivotes que transforman la agricultura en campos de todo el mundo, incluida Argentina.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En un recorrido cargado de innovación, tecnología y un emotivo guiño al país con la bandera argentina izada en la entrada, dialogamos con Martín Pasman, presidente de Valley en Argentina, y Agustín, un usuario argentino de estos equipos, para conocer el impacto del riego mecanizado.

Una historia de innovación desde 1950

Martín Pasman relató la fascinante historia de Valley, que comenzó en la década de 1950 de la mano de Bob Dogerty, un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

“Dogerty fundó una empresa de chimangos para mover granos, pero su gran salto fue adquirir la patente de un rudimentario sistema de pivote central inventado en Colorado”, explicó.

Tras perfeccionarlo con ingeniería de vanguardia, Valley creó el pivote central moderno, una tecnología que revolucionó la agricultura al garantizar agua en regiones áridas.

Hoy, la empresa factura mil millones de dólares al año y exporta a más de 50 países, con un crecimiento notable en mercados internacionales, que ya representan entre el 55% y 60% de sus ventas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nebraska, situada sobre el acuífero Ogallala —uno de los más grandes del mundo—, es el epicentro del riego mecanizado. “Sin pivotes, la agricultura aquí sería mínima”, afirmó Pasman. Los sistemas de Valley permiten a los productores de maíz, soja y otros cultivos asegurar cosechas abundantes, transformando la región en un referente global.

La empresa no solo lidera en producción, sino también en innovación, incorporando paneles solares para reducir el consumo energético y sensores avanzados que optimizan el riego.

Tecnología al servicio del campo La visita a la planta reveló cómo Valley está integrando inteligencia artificial y sensores en sus pivotes. “No solo riegan, sino que recopilan datos en tiempo real con cámaras y sensores instalados en los equipos”, destacó Aquiles, un experto presente en el recorrido. Estos dispositivos generan mapas de índice verde, identifican malezas y recomiendan dosis precisas de fertilizantes, permitiendo a los productores tomar decisiones más eficientes y sostenibles.

Esta tecnología, que combina robótica con inteligencia artificial, está transformando los pivotes en herramientas multifuncionales para la agricultura de precisión.

El impacto del riego en Argentina

En Argentina, Valley es líder indiscutido en el mercado de riego, con más de 4,500 equipos instalados en las últimas tres décadas. Pasman, un apasionado defensor del riego, subrayó su importancia para el país: “Nos da seguridad de cosecha, eleva rendimientos y permite diversificar cultivos como maíz, papa, cebolla, algodón o forrajeras.

Transformamos zonas áridas, donde llueve menos de 600 mm y hay una vaca cada 10 o 20 hectáreas, en campos que producen hasta 14,000 kg de maíz por hectárea o 6,000 kg de trigo. Esto genera valor, riqueza y desarrollo”.

Agustín, un productor argentino usuario de Valley, compartió su experiencia: “Hace años usamos equipos de Valley, y recientemente adquirimos uno nuevo de siete tramos para 52 hectáreas. La diferencia es notable: en secano logramos 8,000 kg por hectárea, pero con riego llegamos a 14,000 kg”.

Su visita a la fábrica le permitió conocer la historia y la tecnología detrás de los equipos, una experiencia que calificó como “superpositiva”.

Córdoba: Un crecimiento exponencial del riego

En la provincia de Córdoba, el riego ha crecido de manera exponencial. “Pasamos de 4,000 hectáreas en los años 90 a casi 200,000 hoy, con sistemas por aspersión y 40,000 hectáreas de goteo enterrado desde 2012”, detalló Pasman. Incluso los tradicionales sistemas de riego por surco, usados en zonas marginales, se están reconvirtiendo a sistemas presurizados para mejorar la eficiencia.

Un guiño a Argentina

Un momento destacado de la visita fue el izado de la bandera argentina junto a las de Estados Unidos y la compañía, un gesto que refleja la importancia de Argentina como cliente y socio de Valley. Aunque la falta de viento impidió que flameara, el detalle emocionó al contingente argentino, que vio en este acto un reconocimiento a la relevancia del país en el mercado global de riego.

La visita a Valley en Nebraska no solo mostró el liderazgo de la empresa en la fabricación de pivotes, sino también su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Para Argentina, el riego por pivote representa una oportunidad para transformar regiones áridas, aumentar la productividad y generar riqueza. Como destacó Pasman, “el riego es clave para crear valor y cambiar la realidad de nuestras localidades”. Con tecnologías de punta y una visión de futuro, Valley sigue siendo un aliado estratégico para el campo argentino.

Informe de Gustavo Gigena