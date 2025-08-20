Argentinos lideran avances en agricultura desde la Universidad de Nebraska

En el corazón del Midwest estadounidense, la Universidad de Nebraska en Lincoln se consolida como un polo de innovación agrícola, y dos argentinos de Río Cuarto, Córdoba, están dejando su huella.

Guillermo Balboa, gerente del laboratorio de manejo de nutrientes y agricultura digital, y Julián Riguetti, estudiante de ingeniería agrónoma en una pasantía, compartieron con Cadena 3 los avances tecnológicos que están transformando el sector agropecuario y su experiencia viviendo en este estado clave para la producción de maíz, etanol y carne.

Guillermo Balboa, quien llegó a Nebraska en septiembre de 2021, lidera proyectos enfocados en optimizar el uso de nutrientes, particularmente el nitrógeno en cultivos de maíz.

“Usamos tecnologías como mapas de rinde, drones y cámaras multiespectrales para evaluar el estado del cultivo y aplicar dosis variables de fertilizantes”, explicó.

Esta técnica permite ajustar la aplicación según las necesidades del cultivo, aumentando la eficiencia para los productores y reduciendo el impacto ambiental al evitar la contaminación de ríos y aguas subterráneas.

Balboa destacó que Nebraska, el estado con mayor superficie de riego en EE.UU. y uno de los principales productores de carne, ofrece un entorno ideal para estas investigaciones. El laboratorio también avanza en robótica agrícola, con desarrollos que incluyen drones y vehículos autónomos capaces de operar las 24 horas.

“Estos equipos detectan obstáculos como cables o árboles y toman decisiones en tiempo real, liberando al productor para otras tareas”, señaló Balboa.

Los visitantes argentinos, que por cuarto año consecutivo llegan a la universidad, quedaron impresionados por estas innovaciones, que pronto podrían llegar al mercado global, incluida Argentina.

Por su parte, Julián Riguetti, quien arribó en marzo de 2025 como Visiting Scholar, colabora en los proyectos del laboratorio mientras termina su tesis de ingeniería agrónoma.

“Estamos enfocados en fertilización con nitrógeno y el uso de sensores remotos, como imágenes de drones, para recomendar dosis precisas”, contó.

Su trabajo refuerza la importancia de la tecnología para maximizar la productividad agrícola de manera sostenible. Vida en el Midwest: Similitudes con Córdoba. Ambos destacaron las similitudes entre Nebraska y Córdoba.

“Es un estado grande, con zonas productivas como Marcos Juárez y otras de pastura, parecido a nuestra provincia”, describió Balboa. A fines de agosto, las temperaturas alcanzan los 35°C, aunque con mayor humedad.

Julián, por su parte, resaltó la tranquilidad de Lincoln, una ciudad “típica del Midwest” con un centro histórico de calles adoquinadas y edificios antiguos que le dan un encanto pintoresco. Durante su tiempo libre, aprovecha las instalaciones deportivas de la universidad, especialmente las canchas de básquet, un pasatiempo que lo conecta con la comunidad local.

Un puente entre Nebraska y Argentina

El trabajo de Balboa y Riguetti no solo pone a Córdoba en el mapa de la investigación agrícola global, sino que también abre caminos para que tecnologías de punta lleguen a Argentina. Desde drones hasta equipos autónomos, las innovaciones desarrolladas en Nebraska prometen revolucionar la producción agropecuaria, haciéndola más eficiente y sostenible.

“Es un orgullo recibir a productores argentinos y mostrarles lo que hacemos”, afirmó Balboa, mientras Riguetti envió un saludo a su familia y a la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde espera presentar su tesis.

En un mundo que demanda soluciones innovadoras para la agricultura, estos cordobeses demuestran que el talento argentino está a la altura del desafío, conectando el potencial de Vaca Muerta con los avances globales en el agro.

Informe de Gustavo Gigena