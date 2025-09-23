Crisis en Newell's: piden que renuncie Astore y elecciones anticipadas

Newell’s Old Boys atraviesa una vez más un momento institucional complicado, como sucede cíclicamente en los últimos años.

A días de la posible definición sobre un adelantamiento electoral, dos referentes opositores, Cristian D’Amico (Movimiento Rojinegro Querido) y Roberto Mensi (Autoconvocados de Newell’s), coincidieron en un pedido contundente en diálogo con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario: la renuncia inmediata de toda la comisión directiva encabezada por el presidente Ignacio Astore, y el reemplazo provisorio por parte de la Comisión Fiscalizadora hasta la realización de nuevas elecciones.

Este miércoles a las 18 está prevista una reunión clave de la Comisión Fiscalizadora, en la que podría definirse el adelantamiento de los comicios al 16 de noviembre. Sin embargo, desde la oposición advierten que el cambio de fecha ya no es suficiente: exigen un giro institucional urgente y acusan al oficialismo de haber llevado al club a una situación límite.

D’Amico, exvicepresidente del club, expresó su “profunda preocupación” por la falta de transparencia en los números actuales de la institución. “Al día de hoy no sabemos cuál es la deuda real del club. Estimamos que el pasivo superaría los 30 millones de dólares, pero no tenemos acceso a los balances ni al trabajo del auditor”, advirtió. Además, denunció que la asamblea de balance y memoria, que debió realizarse antes del 15 de septiembre según marca el estatuto, no fue convocada en tiempo y forma.

Estadio 3 Tensión. Empleados de Newell’s denuncian falta de pago de sueldos Casi 200 trabajadores del club, entre administrativos y personal de servicios, aún no cobraron el salario de agosto. La situación genera incertidumbre y podría derivar en protestas durante las próximas fechas.

Por ese motivo, su agrupación presentó una nota formal al presidente Astore solicitando una reunión urgente junto al tesorero y protesorero del club. “No se puede seguir estirando esto. Separar lo futbolístico de lo institucional es fundamental, pero no puede haber más dilaciones”, remarcó.

Tanto D’Amico como Mensi coincidieron en que un simple adelantamiento electoral no alcanza. “No queremos esperar al 14 o 16 de noviembre. Queremos que la comisión directiva renuncie hoy mismo y asuma la fiscalizadora, como establece el estatuto ante acefalía. Solo así podrá haber un proceso electoral transparente y sin interferencias del oficialismo”, enfatizó D’Amico.

En el mismo sentido, Mensi señaló: “Estamos ante una dirigencia agotada, sin conducción clara. La mitad de los directivos ya no respaldan al presidente, y hay acuerdos poco claros entre sectores del oficialismo y otros espacios. La salida es clara: que se vayan todos y se le devuelva al socio la posibilidad de elegir en un marco institucional sano”.

Desde la agrupación Autoconvocados de Newell’s, a la que pertenece el candidato Julián González, se convocó para este miércoles a las 18 horas a una movilización en las puertas del club, en simultáneo con la reunión de la Comisión Fiscalizadora. El objetivo: presionar por elecciones anticipadas y exigir la salida de la actual dirigencia.

En esa línea, Mensi y Autoconvocados invitaron públicamente a todos los candidatos a un debate abierto sobre cuatro temas centrales: situación económica, fútbol profesional, divisiones inferiores y relación con AFA. “Basta de chicanas estatutarias. Es hora de discutir ideas y proyectos concretos para recuperar la identidad y la gloria del club”, concluyó.

Entrevistas de Estadio 3.