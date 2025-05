Sillazos en Newell's: relato de un contador y socio amenazado en la asamblea

En una reciente asamblea de Newell's, Rodrigo Botti, nieto del expresidente del club Armando Botti, denunció amenazas por parte del actual presidente Ignacio Astore.

Botti, contador y socio del club desde su nacimiento, participó en la asamblea como parte de la agrupación "Sangre Roja y Negra", que no se presentará a las elecciones. El asambleísta relató al móvil de Cadena 3 Rosario que, durante la elección de autoridades, Astore y otros se autoproclamaron en sus cargos sin contar los votos.

/Inicio Código Embebido/

???Rodrigo Botti, un miembro de la agrupación opositora Sangre Rojinegra, se refirió a los incidentes que ocurrieron en la Asamblea de Socios de La Lepra.



Así, denunció, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, que fue amenazado por el Presidente del club, Ignacio Astore. pic.twitter.com/ka1LabEEaU — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 22, 2025

/Fin Código Embebido/

"Yo me acerco un poco para decirle, hay que levantar la mano, hay que contar. En ese momento se levanta el presidente y me increpa, me dice, salí de acá, te voy a cagar a trompadas", expresó Botti.

A pesar de que la situación se tranquilizó, Botti consideró que "es triste el momento porque la idea no era pelearse, era proactivamente ayudar y dar propuestas".

/Inicio Código Embebido/

??? Este miércoles por la noche se llevó a cabo la Asamblea de Socios de Newell’s, la cual terminó con graves incidentes dentro del estadio cubierto de La Lepra.



???? En ese contexto, Pablo Cerra, uno de los referentes de la oposición, dio su versión de lo sucedido. pic.twitter.com/5jM4kvIgGJ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 22, 2025

/Fin Código Embebido/

Además, Botti denunció la entrada de personas encapuchadas en la asamblea, afirmando que "quedó gente afuera" mientras que otros ingresaron por "lugares no oficiales". La situación de tensión generó una fuerte reacción entre otros socios del club.

En el marco de un acto de anuncio de obras para un sector comercial, el intendente Pablo Javkin, reconocido socio e hincha de Newell's, se refirió: "Lo de ayer no puede volver nunca más. Nunca más puede volver esa violencia al club. A ningún club".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Javkin también condenó la violencia en el ámbito deportivo, señalando que "pegarle a una persona porque tiene una opinión distinta, horrible".

Informe de Fernando Carrafiello.