Estadio 3 Notas

Empleados de Newell’s denuncian falta de pago de sueldos

Casi 200 trabajadores del club, entre administrativos y personal de servicios, aún no cobraron el salario de agosto. La situación genera incertidumbre y podría derivar en protestas durante las próximas fechas.

22/09/2025 | 15:49Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La asamblea se lleva a cabo en el Coloso Marcelo Bielsa.

  1.

    Audio. Empleados de Newell’s denuncian falta de pago de sueldos

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Los empleados de Newell’s atraviesan un momento crítico por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de agosto. Según denunciaron desde UTEDYC, la situación afecta prácticamente a la totalidad del personal, unas 200 personas que se desempeñan en áreas administrativas, de mantenimiento y servicios.

Diego Marcón, abogado de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que la situación se prolonga pese a los reiterados reclamos: "Tenemos reclamos previos hechos a la institución, a través de los delegados y de los propios compañeros en forma personal, pero no tenemos respuestas. Promesas de pago se han dado, pero no se concretan, y hoy por hoy, estando casi a fin de mes, el personal todavía no percibió el salario".

Marcón señaló que, aunque anteriormente los atrasos eran tolerables y dentro de los plazos legales, la situación se volvió "insostenible". La falta de pago impacta directamente en obligaciones personales de los empleados, como alquileres o tarjetas de crédito, y preocupa a la institución por la falta de sensibilidad del club frente a la problemática.

Por el momento, los despidos o recortes de personal no se están registrando, aunque la situación salarial se suma a conflictos previos que habían generado preocupaciones dentro del club. "Hoy por hoy lo único que nos urge es la falta de pago de salario", indicó Marcón.

Ante la falta de respuesta concreta por parte del club, que solo ha ofrecido promesas incumplidas, los trabajadores evaluarán la realización de medidas de fuerza. Según el abogado, inicialmente podrían afectar la prestación de servicios locales en el estadio y las distintas sedes, y no se descarta que la protesta coincida con los próximos partidos si persiste el incumplimiento.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Qué situación enfrentan los empleados de Newell’s? Los empleados atraviesan una falta de pago de salarios correspondientes al mes de agosto.

¿Quién es Diego Marcón? Es el abogado de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles que denuncia la situación laboral.

¿Cuántas personas están afectadas? Aproximadamente 200 personas están afectadas por la falta de pago.

¿Qué medidas podrían tomar los trabajadores? Los trabajadores están evaluando realizar medidas de fuerza que podrían afectar la prestación de servicios en el estadio.

¿Por qué se considera insostenible la situación? La falta de pago impacta en las obligaciones personales de los empleados, como alquileres y tarjetas de crédito.

