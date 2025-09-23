En vivo

Estadio 3 Notas

Tras planteo de Astore, se define si se adelantan las elecciones en Newell's

El presidente impulsa una propuesta para que los comicios se realicen el 16 de noviembre. La decisión final depende de un acuerdo con la oposición y el aval de la Comisión Fiscalizadora.   

23/09/2025 | 19:29Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Ignacio Astore, presidente de Newell's.

El clima político interno de Newell's Old Boys atraviesa horas de definición. Este miércoles, a las 18 horas, la Comisión Fiscalizadora del club se reunirá para analizar y votar una propuesta clave: determinar si se adelantan o no las elecciones a presidente y cuerpos directivos.

La iniciativa partió del propio mandatario leproso, Ignacio Astore, quien envió una nota formal—en formato de video—a los miembros de la Comisión. En ella, solicitó oficialmente el adelantamiento del acto eleccionario, que, en principio, estaba previsto para una fecha posterior. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la propuesta, la nueva fecha tentativa sería el domingo 16 de noviembre.

Sin embargo, la concreción de esta medida no depende únicamente de la voluntad del oficialismo. Para que la fecha del 16 de noviembre se oficialice, la propuesta de Astore necesita el aval explícito de la oposición y, por supuesto, la aprobación final de la propia Comisión Fiscalizadora en la sesión de esta tarde. 

El encuentro se desarrolla, por lo tanto, en un marco de alta expectativa y negociación entre las distintas facciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La información que manejan en las altas esferas del club indica que, si se logra el consenso necesario, el 16 de noviembre se convertirá en la fecha en la que la parcialidad leprosa elija a sus próximas autoridades.

La reunión es, en definitiva, el paso previo e indispensable para despejar la incógnita electoral que ronda sobre el club.

