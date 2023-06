Inesperado gesto de Claudia Villafañe con Juan Darthés tras su descargo

Claudia Villafañe fue una de las primeras celebridades que decidió bancar al actor tras la publicación del descargo de Juan Darthés. El video fue publicado en las redes sociales de Fernando Burlando.

“Juan, siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos. Y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que sé que para vos fue un tormento. Cómo siempre nos dijimos, ‘la verdad resiste’. ¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino”, escribió junto al video.

En las imágenes se puede ver al actor, que dice a cámara: “Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas”.

“Pero la Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes. Y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante, Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podrían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no a una sola versión ni a un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social... Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador... Y te lo quería agradecer”, cierra el intérprete.

Tras esta publicación, que dio mucho de qué hablar en las redes sociales, Villafañe reaccionó con un contundente “Me gusta” que se destacó entre los más de 65.000 likes de los usuarios, hecho que dio a entender al público que apoya al actor.