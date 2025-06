La tensa pelea entre Eugenia y Luz en Gran Hermano: insultos y acusaciones al aire

En la última etapa de la edición 2025 de Gran Hermano, el ambiente se caldeó entre los participantes. Este clima se tradujo en una intensa confrontación entre Eugenia Ruiz y Luz Tito, durante la cual la médica no dudó en arremeter con expresiones descalificadoras, calificando a la modelo de "ratera, embustera y tergiversadora". Las discusiones escalaban al punto de que los insultos llenaron el aire del programa.

El conflicto se desató después de que los denominados "hombres de negro" retiraran una buena cantidad de objetos de la casa. Eugenia, visiblemente molesta, le lanzó a Luz: "Has mentido que Brian -Alberto- te ha levantado la sábana y luego te escuché afirmar que 'No, es mentira, no estaba en tanga'". La defensa de Luz estaba lejos de calmar la situación, y Eugenia continuó atacando, acusándola de mentir deliberadamente: "Yo te escuché los primeros días y aún estaba Brian. A mí no me llames mentirosa, mocosa atrevida".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el aire, la tensión entre ambas iba en aumento. Luz, desde lo alto, con una sonrisa sarcástica, rebajó la intensidad al dirigirse a las cámaras y describir a su rival como "sacada". Sin embargo, esto no detuvo la ira de Eugenia, quien por su parte aseveró: "Mentirosa tu hermana, a mí no me digas mentirosa. Di si no es verdad lo que expresé, porque te lo escuché". Tito, ante esto, replicó insistentemente: "Sacate, sacate, sacate", tratando de evadir el ataque frontal que venía.

A medida que la disputa se volvía más pronunciada, Eugenia no se detuvo. A lo lejos, mientras transcurría por el pasillo, afirmó: "Eso es mentir con algo serio. Yo no soy mentirosa. Como cuando te tomaste la cerveza de La Tana -Katia Fenochio- y le decías 'No Tanita, yo no me la he tomado'. Eso también es un acto de mentira y robo". Las palabras eran afiladas y marcadas por la furia de ambas participantes.

Lejos de perder la calma, Luz asumió parcialmente su papel en la discusión con una declaración de resignación: "Es verdad, asumo que lo soy". Sin embargo, esta afirmación fue cortada abruptamente por Eugenia, quien, a voz en cuello, continuó: "Ratera y mentirosa. Ratera, embustera, tergiversadora y además te haces la víctima. Es un verdadero embole lo que están haciendo aquí, tanto ustedes como Santiago 'Tato' Algorta".