Qué dijo Thelma Fardin del video de Juan Darthés

FOTO: Thelma Fardín habló tras la absolución de Juan Darthés: "Esto no termina acá".

El drama legal que vincula a Thelma Fardin y Juan Darthés, dos conocidos actores argentinos, ha dado un nuevo giro tras las recientes declaraciones de Fardin en respuesta a un video publicado por Darthés. Tras ser absuelto por un tribunal en Brasil de la acusación de abuso sexual por parte de Fardin, Darthés decidió romper un silencio de cinco años para hablar de la "destrucción" de su vida y el "daño irreparable" a su trabajo.

El retorno a la escena pública de Darthés no ha sido recibido con apatía. Fardin calificó su video de "mamarracho", y aseguró con firmeza que Darthés es consciente de las acciones que cometió en su contra. "Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si se salía de su discurso armado, se contradecía, porque él sabe perfectamente lo que me hizo", manifestó Fardin en declaraciones a TN Show.

Fardin no sólo desestimó las afirmaciones de Darthés sino que también confirmó que planea apelar la decisión del tribunal brasileño, sosteniendo que Darthés continúa mintiendo acerca de los eventos que ocurrieron en 2009. "Él seguirá mintiendo. No puede denunciarme porque no hay precedentes judiciales. Lo hace solo para amedrentar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar", declaró.

Fardin, en su discurso, también quiso dirigirse a otras jóvenes que puedan estar atravesando situaciones de abuso similares, con un mensaje de solidaridad y resistencia. "Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado", expresó.

Este caso comenzó a mediados de mayo cuando un tribunal de Sao Paulo examinó las acusaciones de Fardin. La actriz afirmó haber sido abusada sexualmente por Darthés cuando ella tenía 16 años y él 45, durante su tiempo en el elenco de la telenovela "Patito feo", en Nicaragua en mayo de 2009. El tribunal falló a favor de Darthés, argumentando que no se pudo probar el acceso carnal y que el resto de los delitos descriptos habían prescripto.

A pesar del fallo, Fardin no es la única que está desafiando la decisión del tribunal. El fiscal del caso también ha anunciado que apelará el fallo. Este caso, que sigue en desarrollo, plantea importantes cuestiones sobre la justicia y la protección de las víctimas de abuso sexual. Las acciones futuras de Fardin y el fiscal sugieren que la lucha está lejos de terminar.