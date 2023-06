Juan Darthés rompió el silencio tras cinco años y agradeció el apoyo recibido

El actor Juan Darthés, quien se encontraba en Brasil desde finales de 2018 debido a una denuncia por abuso sexual presentada en su contra por Thelma Fardín, decidió romper su silencio después de cinco años y expresar su gratitud por el apoyo recibido.

El video fue compartido en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, más de una semana después de que la Justicia brasileña ratificara su absolución.

"Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el actor.

En el comunicado escrito que acompaña el video, el actor también agradece al equipo que ha trabajado en su proceso legal, destacando la capacidad y el corazón de Germán Segre, Euro Benito Filho, Luiz Nazaret y Bira Curto. Además, muestra su gratitud hacia Fernando Burlando por su amistad y por "enfrentar la hipocresía y las mentiras".

Y siguió: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Cabe recordar que a mediados de mayo, la Justicia brasileña absolvió a Darthés en primera instancia por una denuncia de abuso sexual iniciada de oficio, relacionada con los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2009 durante la gira de la obra "Patito Feo" en Nicaragua. Sin embargo, tanto la fiscalía como la defensa presentaron planteos contra esa sentencia, los cuales han recibido respuesta.

En el sistema judicial brasileño, existe una instancia previa a la apelación llamada "embargo", donde se solicita una revisión y explicaciones del fallo al juez. En este contexto, la fiscalía argumentó un error material y una supuesta omisión en la sentencia, señalando que no se habían analizado los actos libidinosos denunciados debido a la prescripción de los hechos.

Por su parte, la defensa también expresó su inconformidad, afirmando que debió haberse dictado la absolución debido a la falta de violencia física.

En respuesta a los planteos de aclaratoria de la fiscalía sobre los actos libidinosos, el juez Fernando Toledo Carneiro señaló que quedaban dudas sobre la forma en que ocurrieron los hechos y que los informes presentados por la víctima y los testigos no eran suficientes para acreditar la ocurrencia de los mismos tal como se describen en la denuncia.

Además, mencionó que el examen del cuerpo del delito resultó inútil debido a que se realizó nueve años después de los hechos.

El juez también destacó que el cambio en la versión de la víctima y los testimonios de otras mujeres no eran suficientes para confirmar la ocurrencia del delito.

Asimismo, resaltó que el tiempo transcurrido desde los hechos seguía siendo un factor determinante para el esclarecimiento de los mismos y que sería imprudente emitir un juicio conclusivo sobre la ocurrencia de los hechos basándose únicamente en los informes presentados. El juez concluyó que no se pudo sostener con convicción que el acusado cometió actos libidinosos mediante violencia o amenazas graves contra la víctima.

El juicio contra Juan Darthés comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Thelma Fardín presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, alegando hechos ocurridos en 2009 cuando ella tenía 16 años.

La absolución del actor ha generado diversas reacciones en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la justicia en casos de abuso sexual. Mientras algunos han expresado su apoyo a Darthés y celebran la decisión de la Justicia, otros han manifestado su descontento y cuestionan la validez del fallo.

El caso ha generado un amplio impacto mediático y ha puesto en evidencia la importancia de abordar de manera responsable y sensible los casos de abuso sexual. A medida que la noticia se difunde, es probable que se generen más discusiones y opiniones sobre el tema.

En este contexto, tanto Juan Darthés como Thelma Fardín se encuentran en el centro de atención mediática y social. Mientras Darthés rompe su silencio para agradecer el apoyo recibido, Fardín continúa luchando por la visibilización y el combate contra la violencia de género.

La historia sigue desarrollándose y se espera que se sigan produciendo novedades en relación a este caso en los próximos días.