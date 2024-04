Polémicas arbitrales: ¿el que no llora no mama?

Nunca sabremos con certeza si la pelota entró o no entró en su totalidad. Con el paso de los años, seguramente, seguirá siendo tema de discusión por el contexto en el que ocurrió, la magnitud de un superclásico y lo fino de la jugada. Lo concreto es que una decisión arbitral (en este caso, de los asistentes en el VAR), fue determinante en el transcurso de un partido que terminó con Boca eliminando a River. Polémica asegurada para rato.

Con el duelo terminado y la historia sentenciada, los hinchas de River explotaban de la bronca. Y quizá por eso sorprendieron tanto las declaraciones de Martín Demichelis, DT millonario, cuando le consultaron por la polémica de la tarde.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y como si eso fuera poco, cuando le preguntaron por la reacción de sus dirigidos contra Falcón Pérez y su diálogo con los árbitros en al final del partido, “Micho” redobló la apuesta…

"Fui por una cuestión de disculpas porque al final del partido cualquiera de los chicos podría haber dicho (algo). Simplemente me fui a disculpar si es que alguno lo había dicho, me quería quedar tranquilo y que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido. Nada más que eso. /Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar".

Luego de la conferencia de prensa del técnico “millonario”, los hinchas se enojaron más que antes. No sólo sentían que el árbitro los había perjudicado, sino que el líder del grupo, lejos de reclamar por el fallo, fue a pedirles disculpas a los responsables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y es que, más allá de la postura diplomática de Demichelis, mucha gente cree que exponer a los jueces es, si no hay justicia, al menos una forma de revancha. Quizá el técnico riverplatense no comparta el mensaje de los versos que escribió Enrique Santos Discépolo en el tango “Cambalache”, allá por 1934, y que hoy, para muchos, siguen más vigentes que nunca.

Por el lado de Boca, “Chiquito” Romero le dio la derecha al árbitro y dio vuelta la página, ya con la cabeza puesta en el partido de semifinales contra Estudiantes de La Plata. Pero el que trajo nuevamente la polémica a la mesa fue el entrenador del “Pincha”, Eduardo Domínguez, cuando le consultaron si le preocupaba el arbitraje en el partido contra el “Xeneize”.

La respuesta oficial a los dichos de Domínguez no tardó en llegar. El tesorero de AFA, Pablo Toviggino, fue quien contestó al reclamo a través de las redes sociales: “Podés hablar todo lo que quieras de los arbitrajes. Lo hacés, lo hacen y lo seguirán haciendo! ¿Pero pedir? ¿Qué querés pedir? Esa parte no entendí! Si estás llorando de antemano te condicionás solo! Pensá en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la Liga Profesional”.

Más allá del tono del mensaje, ¿tendrá razón Toviggino? Hablar de los árbitros, que parece una obviedad en un fútbol argentino tan sospechado como sospechoso, ¿puede ser contraproducente?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Javier Castrilli, que conoce el ambiente como pocos, cree que quejarse de los árbitros sólo sirve para empeorar las injusticias. En diálogo con Cadena 3, el ex referí acusó a la AFA de castigar a los que se quejan, perjudicándolos en la cancha.

"Ellos utilizan al arbitraje como forma de tener a los presidentes en un puño… A través de la reiteración en el tiempo hacen que todos tengan terror a hablar, porque saben que si lo hacen viene la sanción. Por eso Toviggino hace esos mensajes cuasi mafiosos en redes sociales, porque se saben impunes"

Castrilli fue un poco más allá y aseguró que a los árbitros, en muchas ocasiones, les conviene cometer “errores” en algunos encuentros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El “Sheriff” puntualiza en el árbitro Pablo Dóvalo porque en esa semana había protagonizado el escándalo de la fecha. Fue en un empate 2 a 2 entre Independiente y Barracas, donde Carlos Tevez se sintió tan perjudicado que explotó contra el juez en conferencia de prensa, con declaraciones explosivas:

"Creo que este tipo tiene que empezar a terminarla, porque sino el fútbol argentino es muy difícil. Se caga en el trabajo primero de los muchachos, después del club. Saben que no hablo de los árbitros, pero así se hace muy difícil. Muy difícil y muy notorio, porque venimos diciendo que Pablo con Barracas ya tiene antecedentes. Estuvo instalado toda la semana, y viene y te roba igual".

La bomba de Tévez provocó el enojo de Toviggino, que lo cruzó por redes sociales, y el conflicto escaló a niveles poco vistos en el fútbol argentino. Al día siguiente, con todos los focos puestos en él, “Carlitos” no cambió el discurso:

"Hoy más tranquilo, sigo insistiendo que nos robaron. Los que me conocen saben que siempre lo que veo lo digo, y mi versión… sigo mirando las jugadas, las chiquitas, todo, y sigo insistiendo en que perjudicaron a Independiente. Y a ver, después lo que va a pasar después, si salgo a decir una cosa y perjudican a Independiente, tendré que dar un paso al costado".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras los dichos del “Apache”, Independiente siguió su camino en la Copa de la Liga con el fantasma latente en cada partido de una venganza arbitral. Los hinchas estaban seguros de que al equipo lo iban a perjudicar en alguna instancia determinante. Y aun así, cuando el “Rojo” se quedó afuera de los playoffs en la última fecha, el que se quejó del referí fue su rival: Talleres.

Y tras ese encuentro, el relato de la persecución de los árbitros cambió de dueño: Tevez se fue del estadio en silencio, silbado por sus hinchas, y el que acusó una conspiración contra su equipo fue Federico Girotti, de “la T”.

Lo que pasó luego, fue casi un calco de lo que vivió Carlos Tevez. Girotti se cruzó con Toviggino en redes, fue tendencia un par de días, y finalmente el delantero pidió disculpas con un posteo en su cuenta personal de Instagram. Historias así se repiten casi semanalmente en el fútbol local, y por qué no, también mundial.

Sin embargo, hay un detalle no menor que evitan mencionar quienes creen en los fantasmas en el fútbol: ¿qué méritos hizo el equipo para quedarse con la victoria? ¿Qué errores cometió? Por ejemplo, el día del reclamo de Girotti, ¿cómo había jugado Talleres?

Otro mecanismo habitual de quienes se posicionan en el lugar de víctimas del arbitraje es hacer grandes vaticinios que luego no suceden. Los hinchas “Piratas” recordarán aun la sorpresiva renuncia de Ricardo Caruso Lombardi al puesto de director técnico a fines del 2020, luego de una escandalosa confrontación con Claudio “Chiqui” Tapia.

Pero al final del campeonato, y a pesar de los dichos de Caruso, Barracas Central no ascendió. Los dos equipos que subieron a Primera fueron Sarmiento de Junín y Platense, que se mantuvieron en lo alto de la tabla durante toda la temporada. Entonces, ¿hubo fantasmas o no?

Muchas veces las conspiraciones son irresistibles para los hinchas, pero hay preguntas que hacen tambalear esos argumentos. Se dice que el descenso de River fue una “vendetta” de Grondona contra Passarella, ¿pero qué pasaba si Mariano Pavone metía su penal en la promoción contra Belgrano?

Y los hinchas de Boca, que hasta hoy acusan al VAR de su eliminación de la Copa Libertadores contra Mineiro en 2021, ¿cómo explican que el “Xeneize” no pudo convertirle ni un gol a su rival en más de 180 minutos?

Más allá de las polémicas, cada figura tiene su forma de enfrentarse a los rumores. Martín Demichelis, tras el Superclásico en Córdoba, eligió desactivar cualquier crítica contra los árbitros. Pero Eduardo Domínguez, sin haber jugado aun la semifinal contra Boca, ya encendió las alarmas y mentalizó a Estudiantes a enfrentar el partido con la guardia alta.

Al final, ¿qué será lo mejor para el equipo? ¿Pensar que “los de afuera son de palo” y preocuparse solo en la pelota? ¿O será cierto, como reza el tango, que “el que no llora no mama y el que no afana es un gil”?

Informe de Raúl Monti