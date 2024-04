El presidente de Independiente dijo que será "difícil" incorporar jugadores

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, alertó sobre la delicada situación de las finanzas del club y aclaró que no será sencillo que la entidad de Avellaneda pueda incorporar por las inhibiciones que debe afrontar.

"Necesitamos tiempo para levantar las inhibiciones que heredamos", explicó el mandamás del Rojo en comunicación con DSports Radio 103.1 FM.

Independiente necesita más de cinco millones de dólares para cancelar las deudas y poder incorporar. Frente a este contexto, planteó que "las dos inhibiciones grandes que cayeron son muy complejas".

"Es una cantidad de dinero que Independiente hoy no tiene. Mientras no se levanten no vamos a poder incorporar a nadie. Carlos (Tevez) lo entiende y le pone el pecho a la situación", remarcó.

Pese a este panorama, Grindetti se mostró optimista: "Si Dios quiere, vamos a entrar a una copa internacional y esos son ingresos que el club necesita. A partir de ese momento la cosa va a andar mucho mejor".

"Estamos trabajando para ver si podemos negociar, conseguir unos mangos para hacer un pago y después refinanciar el resto", cerró sobre este tema.

Por otra parte, se metió en la faceta deportiva y contó: "Rodrigo Rey tiene muchas ganas de quedarse y nosotros también. Estamos en la puerta del acuerdo".

Siguiendo por esta línea, se refirió a Hugo Tocalli, quien podría dejar la entidad por diferencias con la actual conducción, aunque el máximo dirigente descartó esa posibilidad en el corto plazo: "Seguirá siendo parte de este proyecto. Mañana nos tomaremos un café".

En lo que respecta a Tevez, comentó que lo ve "muy motivado y entusiasmado" al frente del plantel de Primera. "Si seguimos laburando así, vamos a salir adelante", sentenció.