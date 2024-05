Aumentan tarifas de estacionamiento medido en Rosario durante jornada de paro

Los nuevos valores por hora para el estacionamiento medido en la ciudad de Rosario, según la zona, son los siguientes:

Zona A

1° Hora: $ 667

2° Hora: $ 833,70

3° Hora: $ 1.000

Zona B

1° Hora: $ 559

2° Hora: $ 698,70

3° Hora: $ 838,50

Zona C

1° Hora: $ 443

2° Hora: $ 553,70

3° Hora: $ 664,50

Este ajuste tarifario se produce en medio de un contexto de huelga general y protestas de empleados municipales.

Es importante destacar que estos valores representan un aumento considerable, ya que en enero pasado, cada una de las zonas experimentó un incremento del 125%.

El estacionamiento medido opera en el área céntrica de la ciudad, delimitada por las calles Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río.

El sistema de zonas se define de la siguiente manera:

Zona A: Corrientes, Urquiza, Bv. Oroño, San Juan (sin incluirla), más Mitre y Sarmiento al 1000 y Cortada Ricardone.

Zona B: Rodeando a la zona A, hasta Catamarca (sin incluirla), Alvear, 9 de Julio (sin incluirla) y J. M. de Rosas.

Zona C: Rodeando la zona B, hasta Rivadavia/Wheelwright en el Norte y Cochabamba en el Sur, más Av. Belgrano (no incluida) y Av. del Huerto (no incluida).

Este servicio está concesionado a la empresa Tránsito Rosario S. A.

En cuanto a los horarios de funcionamiento, el estacionamiento medido opera de la siguiente manera:

Lunes a viernes: de 9 a 20.

Sábados y medio feriados: de 9 a 12.

Domingos y feriados: sin cargo.