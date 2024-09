Bon Jovi salvó a una mujer que intentó tirarse de un puente: conmovedor video

Jon Bon Jovi se convirtió en héroe en las últimas horas tras salvarle la vida a una mujer que intentó quitarse la vida saltando de un puente peatonal John Seigenthaler en Nashville.

El cantante se encontraba en el área porque estaba grabando el videoclip de su última canción.

Según se puede observar en las imágenes, la mujer se encontraba en el borde del puente a punto de saltar cuando se acercó el intérprete de Livin on a prayer y, al hablarle, la convenció de no hacerlo.

Él, junto a otra persona que se encontraba presenciando el hecho, ayudaron a la mujer a subir nuevamente al área peatonal y alejarla del peligro. La joven se mostró agradecida y abrazó al cantante.

Footage of Jon Bon Jovi saving a woman’s life by talking with her and getting her off the edge of committing suicide



Absolutely love this guy & his compassion towards people



My hero not only as a musician, but as a human being



Hope this lady is doing a lot better



If you or… pic.twitter.com/RrDKTfUhe7