Último primer día (UPD): ¿Qué hacemos los padres?

Por Federico Albarenque

Con el regreso a clases en Córdoba, cada año se hace más popular la celebración del "último primer día" entre los estudiantes que culminan su ciclo escolar.

Este evento, que reúne a compañeros de diferentes colegios, se convirtió en una tradición que genera opiniones divididas, especialmente por las implicaciones que tiene en el consumo de alcohol entre los jóvenes.

La Secretaría de Prevención de Adicciones de Córdoba lanzó una serie de recomendaciones dirigidas tanto a los estudiantes como a los padres.

Santos García Ferreira, secretario de Prevención de Adicciones, explicó a Cadena 3 que "hay cuatro puntos que son fundamentales para nosotros: la comunicación, el modelado, los límites y el desmitificar".

García Ferreira remarcó la importancia de la comunicación entre padres e hijos, destacando que "es fundamental generar instancias de diálogo donde desde el sincero interés y desde la preocupación, se pueden sentar padres e hijos".

Además, mencionó que el modelado de conductas es clave: "Si de repente mis padres van y me compran el alcohol para que yo no me ponga a riesgo, lo que están naturalizando es que los padres le compren alcohol a menores".

"No me refiero a ser extremista, a no tomar alcohol, pero guarda con lo que modelamos en nuestros hijos", aclaró.

El experto también señaló que los límites son necesarios, pero deben ser impuestos desde el afecto. "El que pone límites lo hace porque tiene afecto, porque se preocupa", explicó. Esta perspectiva es importante en un contexto donde los adolescentes buscan límites, pero los padres a menudo temen perder el contacto con ellos.

En cuanto al consumo de alcohol, García Ferreira advirtió que "los estudios demuestran que no es así", refiriéndose a la creencia de que permitir el consumo en casa es más seguro. "La estadística demuestra que esta teoría no es tan así", añadió, subrayando que los padres deben ser conscientes del ejemplo que dan a sus hijos.

Un caso emblemático mencionado es el de Villa Huidobro, donde se transformó la tradición del último primer día en una campaña de donación, reemplazando el consumo de alcohol por la entrega de alimentos no perecederos. Esta iniciativa busca fomentar un ambiente más saludable y responsable entre los jóvenes.

• Recomendaciones

-Hablar sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias, y la importancia de tomar decisiones conscientes.

-Estar presentes y participar activamente de los momentos de planificación de actividades. Conocer con quiénes se reúnen, dónde se realizará el evento, de qué se trata y cómo será su regreso a casa.

-Establecer límites sanos: recompensar logros y recordar responsabilidades.

-Fortalecer la confianza mutua: fomentar un ambiente donde los jóvenes se sientan seguros compartiendo sus experiencias y preocupaciones.

-Conectar con sus emociones: animar a compartir los dolores, preguntas y/o malestares es una buena herramienta para validar lo que sienten y conocer cómo están atravesando una situación.

