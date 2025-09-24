¡Vuelve, Kevin! El 'Salteño Volador' y su próximo debut internacional en coches
Con el Dakar 2026 en vista, Benavides nos contó que va a la Baja Marruecos y al Rally de Marruecos en octubre, con un Taurus de BBR para llegar bien preparado a la 'Odisea' en el próximo mes de enero.
FOTO: Kevin Benavides y su nuevo uniforme para correr en cuatro ruedas
El argentino doble ganador del Dakar en motocicletas, Kevin Benavides, prepara su debut internacional en los coches para el próximo mes de octubre, a bordo de un Taurus T3 Max de la escuadra BBR Motorsport, en la división FIA 'Challenger'. El mismo, se dará con dos competencias continuadas: la Baja Marruecos -del 2 al 6 de octubre- y el Rally de Marruecos -10 al 17 de octubre-.
La preparación del exitoso salteño para su salto a los coches, se viene dando desde el pasado mes de febrero con diferentes entrenamientos sobre máquinas T3 y T4. Tuvo su primer compromiso formal hace un poco más de tres semanas, en una fecha del certamen argentino CANAV en Mendoza y prosigue -por estas horas- en San Juan, donde Kevin se entrena con el experimentado navegante local, Lisandro Sisterna.
Detalles muy interesantes, que Benavides nos contó al grupo de periodistas 'dakarianos' de Sudamérica que habitualmente nos reunimos con las figuras de la especialidad en reuniones telemáticas de prensa y nos permiten compartir con nuestros lectores y audiencias las impresiones de sus grandes protagonistas.
La charla extensa y a fondo, de hoy, con Kevin Benavides, contándonos la preparación de su próximo ingreso a los coches del Rally Raid Mundial:
Bueno, Kevin, me imagino que estás muy contento con el inicio de esta nueva etapa. Y me gustaría que, primero, más allá de darnos datos y referencias de cómo va a ser todo el proyecto, ¿Qué sentiste la primera vez que aceleraste un auto en competencia? ¿Cómo fue ese traspaso de dejar la moto y subirte al auto? (Diego Durruty, Automundo)
KB- Bueno, primero que nada, hola a todos, muchachos. La verdad que es un gusto verlos. Me acuerdo de que hicimos este pool cuando fue mi retiro, que fue un momento muy sensible y demás. Pero, bueno, hoy también está bueno de volverles a ver la cara a todos, anunciando algo que es más con felicidad. ¿No? Con la continuación de mi carrera. Respondiendo a tu pregunta, Diego, la verdad que, si bien esta primera carrera que tuve en realidad fue en el Canav, fue una carrera en la que, bueno, fui con el auto del equipo de Hector Vische, un auto X3. Tuvimos una carrera en la que tuvimos muchos problemas y demás. Después pudimos hacer una buena etapa en el tercer día, que fue la única que nos sirvió de referencia. Pero, más allá de eso, lo que yo valoro es la sensación que tuve, la que vengo teniendo en el auto desde el primer momento que me subí, desde Dubái, en febrero. Y en todos los autos que fui pasando en este tiempo, voy manejando, anoche y ayer he sacado la cuenta, voy manejando siete autos diferentes. Entre lo que está Taurus, un auto de G-Rally, Maverick R, X3, diferentes Maverick. Entonces, nada, creo que también está bueno como empezar a adaptarse. Y lo que sentí en cada uno es como que siento una buena conexión con el auto, una buena sensación dentro de él. Y puedo manejarlo, divertirme, la paso bien, me gusta. Es lo que pude corroborar en cada una de las veces que anduve. Así que, bueno, acá estamos.
Bueno, sigo yo. ¿Qué haces, Kevin? Qué lindo verte (Marcelo Cammisa, Cadena 3 Motor).
KV- Gracias, Marce. ¿Qué dices?
Muy bien, con alegría, saludo a Lucas (NDR: De Lafuente, manager de Kevin presente en la charla). Lo felicito por esta nueva empresa que ha tomado, que es llevar adelante tu carrera en las cuatro ruedas. Y, bueno, contanos un poquito, además de lo que nos decís de la sensación, cuáles son técnicamente las partes más difíciles a las que te vas a tener que acomodar. Porque supongo que una de ellas es escuchar a una persona al lado. Supongo que otra es el diferente tipo de ataque que tiene la técnica de un coche al de la moto. Y también esta cuestión de que antes te preparabas todos los días con la moto y ahora con el auto eso va a ser mucho más difícil de hacer. ¿No?
KV- Sí, sí, tal cual. Va a ser mucho más difícil de hacer. Pero mirá, estamos tratando de no dejar nada al azar. De hecho, estoy en San Juan preparándome con el que va a ser mi copiloto. Entonces...
¿Y quién es?
KV- Lisandro Sisterna. Vinimos a ponernos aquí 'de novios', en relación, digamos. Porque como decís, creo que escuchar a alguien es diferente a leer un 'roadbook'. ¿No? Yo creo que mi mayor ventaja como piloto es que yo sé leer un 'roadbook' y que sé leer el desierto. Eso me lo dio los años en la moto y demás. Y el también haber estado siempre adelante en las motos, que también es muy distinto. Porque no es lo mismo venir del 20 para atrás que estar peleando adelante donde tenés que abrir pistas y demás, ¿no? Entonces, ese creo que considero mi mayor ventaja. Pero también estoy empezando a aprender a manejar, a sentir el auto, a jugar con el balanceo del auto. Empezar a entender cómo, cuando uno frena, cómo reacciona el auto, cuando acelerás, cuando doblás. Un montón de cosas que para mí en la moto, ya obviamente las tengo desde que soy muy chico. En el auto es como que estoy aprendiendo a sentirlas. Lo bueno es que, increíblemente, muchas técnicas de la moto se adaptan bastante a las del auto. Si bien hay dos ruedas más, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es frenar, frenar siempre recto, que en la moto es básicamente lo mismo. Tratar de frenar siempre en lo recto. Tratar de anticipar, que también lo mismo es con la moto. Lo de hacer el acelerador constante. Jugar. Lo que sí es nuevo para mí es empezar a jugar con los pesos del auto, ¿no? En los movimientos. Para tratar de llevar el volante, no tener tanto movimiento del volante. Pero, bueno, Juan Cruz también me dio una mano muy grande hace poquito en Mendoza. Que me corrigió algunas cosas. Pero, la verdad, yo no es que tomé ni clases de manejo ni nada. Entonces, ahí vamos. Vamos aprendiendo, pero la verdad que cada vez más contento. Y ahora, con esta oportunidad, súper motivado en hacer bien las cosas.
Oye, bueno, cuéntame, ¿cómo va a ser tu proceso de entrenamiento de aquí hasta el Dakar? ¿Con cuántos kilómetros esperas llegar? Y, no sé... ¿cuán parecido la experiencia va a ser lo real de lo que estás entrenando? ¿O algo que te esperas encontrar ya nuevamente en Arabia Saudita? (Alejandro Cisternas, El Mercurio -Chile-)
KV- Bueno, Ale, buena pregunta. Justamente, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de kilómetros. Voy a competir ahora en la Baja Marruecos y después en el área de Marruecos, en el mundial. No lo sé si en Argentina haré otra competencia o no. O inclusive hasta Chile. Hay una opción también de viajar a Chile a hacer una competencia. Estoy esperando un vehículo que me llegue para poder usarlo como entrenamiento. Mi idea va a ser realmente de aquí hacia el Dakar sumar la mayor cantidad de kilómetros. Ya en carrera voy a tener por lo menos 2.500, 3.000 de lo que son estas dos carreras que voy ahora a Marruecos. Y sería tratar de sumar por lo menos 2.000, 2.000 más, ¿no? Sí tengo muchos roadbooks de entrenamiento. Simplemente, bueno, empezar a coordinar logística y un montón de cosas. Que eso sí es muy, muy diferente a las motos. Porque la moto es mucho más simple. Cargas la moto y te vas al desierto y llevas nafta. Porque la verdad es que hoy en día las motos son muy fiables y llevas un poco de repuesto y ya está. Puedes hacer un entrenamiento tranquilamente en el auto. Es mucho más frágil, por supuesto. En ese tema neumático, que es un tema medio normal, pinchar. Y después un montón de piezas que podés romper y que te pueden complicar un entrenamiento. Por lo cual la parte logística va a ser creo el desafío más grande que vamos a tener de aquí hacia el Dakar. Para tratar de realizar la mayor cantidad de entrenamientos. Por mí fuera yo andaría todos los días. Pero bueno, a eso no se va a poder. Igual en mi casa hay una pista que tengo que es de motos. Que se va a transformar en pista de autos. Así que ahí voy a poder entrenar casi todos los días. Pero bueno, es un circuito plano y demás. Pero bueno, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de horas del volante.
Hoy tenemos que celebrar tu retorno, entre comillas. Porque creo que finalmente nunca te fuiste. Me gustaría saber cómo está tu lesión. Creo que el tema de tu salud, que se refiere directamente a la lesión. Que te alejó de las motos. También es un condicionante de alguna manera. Porque si bien hay diferencias en conducir una moto y una camioneta. Siempre físicamente deberías estar en un 100%. ¿Cómo venís Kevin en ese tema? (Beto Rodríguez, La Deportiva -Paraguay-)
KV- Hola Beto, ¿cómo te va? Bueno, la lesión viene mejorando bastante. Realmente nada que ver a lo que era hace tres meses. Cuando estuvimos en el anuncio en junio. Ni siquiera a lo que era cuando fui al Dakar. Yo creo que del Dakar a hoy mejoró muchísimo. No está el brazo al 100%, le falta. Pero viene avanzando y avanzando y avanzando. Y voy recuperando más fuerza. Puedo tirar un poco más el codo. Estoy teniendo un poco más de volumen. El brazo que estaba muy flaco, está teniendo un poco más de volumen. Por lo cual, nada, vengo muy contento. Mi hermano, de hecho fuimos a entrenar con mi hermano. El otro día a Pie de Médanos. Hicimos rally y demás. Y la verdad es que me sentí bien arriba de la moto. Y el otro día también entrenando en un circuito. Que tenemos así de curva y plano. La verdad es que iba bien. Le hice una broma. Le dije, ¿te has creído que me retire yo? Ya tiene ganas de volver. Pero bueno, va mucho mejor en cuanto a tu pregunta. Y en el auto, hasta ahora, no he sentido ninguna molestia. Ya que también... Bueno, en este auto todavía, en el Taurus, le he probado muy poquito. Pero la caja de cambio se maneja con la mano derecha. Por lo cual, creo que no tendría ningún inconveniente en ese sentido. Así que, nada. Vengo trabajando mucho el brazo. No lo he dejado de trabajar nunca. Así que, vamos a ver.
Por las dudas, no te subas a la moto hasta después del Dakar. Digo -risas-.
KV- No, o sea que no lo puedo evitar eso. Además, la semana pasada, cuando cerramos esta noticia, lo primero que hice fue ir a darme una vuelta en la moto. Para festejarlo. Está bien, está bien.
El objetivo en la moto siempre era ser candidato a la victoria. ¿Cómo va el manejo de eso con el auto? (Germán Fandiño, Carburando)
KV- El objetivo para el auto... De hecho, ayer tuve una charla con mi psicólogo también. Y va a ser simple el objetivo. Va a ser hacerlo bien. Yo creo que haciéndolo bien, creo que podemos estar ahí adelante. De nada sirve ponerse un objetivo de resultado cuando creo que hoy hay un montón de factores y cosas que todavía tenemos que aprender y empezar a controlar. Entonces, creo que el objetivo es hacerlo bien. El objetivo va a ser terminar, por supuesto, en el número uno. Mi primer objetivo en la moto fue terminar. Y si terminaba dentro de los 20, ya era buenísimo. Creo que en el auto voy a plantear terminar como primer objetivo y luego hacerlo bien. Y que eso nos dirá dónde podemos llegar a terminar. No me voy a poner un objetivo de decir bueno, quiero quedar entre tanto porque creo que empezamos a poner presión. Sí siento que tiene que ser la experiencia a mi favor. Pero inteligentemente y también la parte humilde de decir que esto es nuevo para mí. Tengo que empezar a aprender a rodar. Seguramente van a pasar un montón de cosas a las que no es nueva para mí. Entonces va a ser cuestión de afrontarlas y de seguir adelante con eso. Perfecto.
¿Te quería consultar. Así como el otro día contabas que anduviste con Juan Cruz Yacopini, entiendo, en el campo del Hugo Balada... ¿Quiénes más te ayudaron dando consejos? ¿Y cómo fue esa vuelta con Juan Cruz? ¿Manejó él y te enseñó? ¿Luego intercambiaron posiciones?
KV- Las cosas que fui descubriendo. Bueno, como te dije, en lo que va de mi corta experiencia en autos, la realidad es que el primero que me dijo algunas cosas fue Nico Cavigliasso, yo, cuando estuve en Dubái junto con él, que me llevaba unas vueltas, que también me aconsejó con varias cosas que yo no sabía absolutamente nada en ese momento. Y de ahí emprendí todo un camino bastante solo, que fui andando solo y demás. Hasta que bueno, después también, ahora con Juan Cruz. Mientras también el 'Jere' Ferioli, cuando fui a entrenar a hablar con él, algo también me ayudó con algunos consejos, los seguí un poco por atrás, pude verlos. O sea que traté de sacarle a cada uno lo mejor que podía. Y después, el último fue con Juan Cruz, así que reuní a los mejores polémicos que tenemos acá en Argentina y traté de aprender de ellos. Con Juan Cruz fue diferente, en el sentido de que fueron dos días completos en los que pudimos compartir un poco más. Fuimos al campo de Hugo, la verdad que muy lindo el lugar ese para entrenar. Un tipo también muy fanático del rally, nos atendió de primera. Y nada, Juan Cruz me... Yo realmente te digo, yo pensaba ir a ver cómo él manejaba, básicamente. Y al final terminó haciendo todo lo contrario. Yo manejé el 95% del tiempo, por decírtelo. Juan Cruz simplemente se subió, creo que tres vueltas, cuatro vueltas. Las demás las di todas yo. Que también eso estuvo muy bueno, porque me iba corrigiendo y diciéndome algunas cosas. Así que fue muy interesante ese entrenamiento. Obviamente que también, como a todos en realidad, lo voy llenando a todos de preguntas, porque no tengo problema en ir preguntando, creo que también es la manera de ir aprendiendo y avanzando. Creo que pasaría lo mismo si ellos quisieran empezar con las motos. Yo también les diría un montón de cosas, tendrían un montón de preguntas y demás. Estamos dentro del mismo deporte, pero hay varias diferencias de la moto a la auto. Como te digo, creo que lo más inteligente de esto es capitalizar la experiencia, capitalizar lo bueno que pude hacer con mi carrera en las motos y pasarla a los autos, sin creer que por los títulos que tenga la moto ya tengo algo. Yo soy consciente de que esto quiero ganármelo paso a paso, así que por eso también es. Una de las ideas ha sido empezar en esta categoría, que es una categoría bastante competitiva, muy buena, y la cual también te deja manejar una caja de cambio y demás, lo cual también es bueno para apuntar un futuro o una T1, que sería después el objetivo.
Yo quería preguntarte, Kevin, y creo que es algo que lo viví, es cómo fue cambiar el setting de una industria que controlabas al 100% como el de la moto, de la mano con Lucas, a entrar a una industria donde está lleno, digámoslo, de tiburones, que no los conocés. ¿Te costó mucho entender el nuevo mecanismo? ¿Les costó mucho entender el nuevo mecanismo? ¿O es algo que pudieron surfear bien? O sea, ¿cómo te sentiste? No solo de moto-auto, sino del modelo de negocio de la moto al modelo de los autos (Marcelo Carballar, Shakedown Team -Uruguay-).
KV- Bueno, ahí arriba está el responsable de todo esto. Lucas, realmente me dio una mano increíble e hizo un trabajo impecable. Desde que fuimos a Austria, bueno, vos también lo sabés, hemos empezado, y también sos parte de este trabajo que hemos podido hacer, así que te agradezco mucho. Hemos empezado a averiguar cada uno de los equipos y a entender un poco la dinámica en este mundo de los autos. Había una manera sencilla de poder hacerlo que era la normal de equipos clientes, pero bueno, hemos empezado a trabajar y a hablar con distintos equipos hasta que hemos encontrado en BBR realmente un interés muy grande en el cual hemos empezado a explorar al máximo todas las posibilidades y junto a ideas que surgieron y demás, a cómo cambiar un poco los pensamientos y demás que en eso Lucas se lució ahí. Pudimos dar un poco la vuelta. El equipo también creo que sumó el hecho de haber tenido esa prueba en Dubái en el cual ellos me vieron manejar, me vieron ahí y creyeron en mí. Entonces creen en este proyecto que va a ser un proyecto diferente y bueno, de mi lado simplemente agradecido por la confianza en todas las personas que han estado en el camino por lo que hemos podido lograr junto a BBR y ahora viene la parte mía que yo tengo que hacer el trabajo que no me lo tomo con una presión pero soy consciente de todo el esfuerzo y por eso lo dije antes, mi objetivo es hacerlo bien. Que hacerlo bien no significa un tercer, un primer, un quinto simplemente es respetar todo el proceso cuidar el auto, llegar bien en buenas condiciones, no perderse creo que es de esa manera para poder tener un resultado positivo.
Probaste el Can-Am y probaste el Taurus, no quiero que me hagas una comparación de decirme quien es mejor y quien es peor, pero si me gustaría, si me podés definir las características de los coches. Y bueno, estás decidido por el Taurus ¿Me podés contar un poquito que les notaste a cada uno? (Cammisa, C3M)
KV- El Can-Am es un auto muy bien logrado parece una araña la manera de funcionar con la suspensión y con los brazos que tiene realmente un auto que torsiona bastante también es más sencillo por la caja es una caja que la puede usar el manual o automático y simplemente con las levas vas cambiando, entonces es un poquito más fácil de manejar el Taurus es un chasis completamente diferente, creo que va más a la dinámica convencional en cuanto a como apuntan las suspensiones en el Can-Am trabajan de manera recta por el brazo que tiene arriba en el Taurus y en las T1 y demás trabajan de manera convencional el amortiguador es más inclinado tampoco tiene barra de torsión por lo cual el auto rola un poquito más que el Can-Am pero la diferencia también más importante es la caja de cambio en el Can-Am no tenés caja de cambio entonces uno de los motivos tan principales para terminar de elegir esto además de la buena predisposición y del interés y lo que se formó también con Vivier es la apuesta a empezar a manejar y a incluir la caja de cambios.
Esta, es desde el punto de vista personal. La última charla que tuvimos vos estabas muy un poco triste por la decisión que tomabas el tema de los autos era algo que ya se venía a venir pero tal vez no se llegó de la manera que te hubiese gustado es decir, cerrar una tapa el moto bien y descartar los autos desde el aspecto personal ¿cómo te sentís hoy con este cambio? ¿te sentís realmente feliz? ¿se puede comparar la felicidad de este proyecto con la que sentías arriba de una moto o es todo un proceso que todavía tenés que adaptarte para sentirte realmente ? (Durruty, Automundo)
KV- Empecé a volver a sentir esas por decirlo de manera cursi esas cosquillitas en la panza cuando vas cerrando algo cuando las cosas van encajando de la manera como se fueron dando y demás porque fue para mí volver a nacer por decirlo así este reinvento que estamos haciendo de mi carrera deportiva en algo completamente nuevo fue empezar a explorar cada una de las cosas empezar a zumbar y creo que me dio mucha satisfacción estoy con mucha motivación que también es lo lindo porque la moto ya tenía mucho explorado mucho que ya sabía, sabía donde tenía que ajustar para seguir tratando de mejorar y demás en cambio acá es todo nuevo entonces eso también es como que me motiva como que me da felicidad como que me da esa gana de vuelta de trabajar de volver a hacer las cosas en la moto no es que se me haya ido para nada pero la lesión y todo como ya lo saben complicó un montón las cosas y acá me doy con una situación en la cual puedo volver a hacer las cosas bien porque la lesión no es un impedimento entonces capitalizar lo que ya tengo y hacerlo mejor entonces cada cosita nueva que va saliendo y demás las tomo como nuevas experiencias y como te digo me genera ese nuevo sentimiento que alguna vez lo tuve cuando fui pasando las motos por cada una de las etapas.
Yo quiero reivindicar lo que dijiste a la pasada como broma que no es broma, porque Chile es un país muy importante para la carrera de Kevin y lo menciono a la pasada te quería preguntar ¿Estás viendo la posibilidad de venir a entrenar acá? ¿Con quién has hablado? Porque acá, están viniendo por ejemplo Manu Andújar, González Ferioli, varios están entrenando acá también y corriendo el campeonato chileno (Cisternas, El Mercurio)
KV- Sí, sí, sí, está dentro de nuestro plan creo que sería el último entrenamiento tenemos que coordinarlo con mi hermano queremos ir a Copiapó porque creo que es un desierto más similar a lo que es Árabe Saudita por lo cual no está 100% definido pero tenemos unas grandes chances de poder ir. Como te dije, ahora, con los autos es distinta la logística.
Cadena 3 Motor, sobre una rueda de prensa en directo organizada por Marcelo Carballar (Shakedown Team) y fotografías de Kevin Benavides IG.