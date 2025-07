Leclerc, Piastri y Verstappen en una décima antes de clasificar, Colapinto 18°

El piloto de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, lideró la última sesión de entrenamientos libres del sábado (FP3) para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, pero con muy pequeñas diferencias sobre Oscar Piastri de McLaren y Max Verstappen, de Red Bull, lo que hace presagiar una clasificación muy disputada.

Los novatos Gabriel Bortoleto y Ollie Bearman sufrieron despistes en los últimos minutos, que tuvieron como consecuencia sendas banderas rojas.

Gabriel Bortoleto goes flying off track after a moment at Maggotts ??#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rmBGhjBOwI