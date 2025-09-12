En vivo

Shell Omnicraft Puma Energy Lusqtoff GS BIO Todo Suspensión Capemi Corven Gobierno de Córdoba VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Evans lidera la mañana del viernes en Chile, tras un error de Rovanperä

El galés ganó la primera vuelta del Rally Chile Bio Bío cuando la ventaja inicial del finlandés se evaporó tras un costoso error donde rompió una goma. Pero, Tänak de Hyundai, lo escolta a solo 0.5s.

12/09/2025 | 14:30Redacción Cadena 3

FOTO: El puntero del WRC Evans y un gran trabajo para liderar, abriendo pista

El galés Elfyn Evans, al volante de un Toyota, mostró una actuación serena a pesar de abrir pista para lograr una estrecha ventaja de 0,5 segundos en el primer bucle del viernes del Rally Chile Bio Bío -Ronda 11 del FIA WRC- sobre su rival de Hyundai Motorsport, Ott Tänak, convirtiendo una posible desventaja en una oportunidad, ya que las complicadas especiales forestales le causaron su primera baja importante del fin de semana.

La mañana de Rovanperä se vino abajo en la ES3 cuando se salió en una curva a derechas, impactando contra un peralte y desgastando el neumático trasero izquierdo de su Toyota GR Yaris Rally1. El bicampeón había controlado los primeros intercambios con los mejores tiempos en las dos primeras especiales, pero cayó al noveno puesto tras ceder más de un minuto. "No estuvo tan mal. Tuve una carrera bastante limpia y ordenada", reflexionó Evans, líder del campeonato. "Es difícil saber si tuve suficiente ventaja para presionar, pero con todo el peralte y demás, es difícil estar limpio y ordenado sin tener algunos momentos difíciles".

Ott Tänak y Martin Järveoja ©Hyundai

Tänak fue segundo tras encontrar mejoras graduales con su i20 N Rally1 a lo largo de la mañana. El estonio logró un tiempo entre los tres primeros en cada tramo, pero describió su coche como "inestable", ya que las dificultades de puesta a punto le hicieron buscar confianza.

"De hecho, me sentí un poco más cómodo que en la anterior, pero obviamente es complicado", dijo Tänak después de San Rosendo, la etapa más larga de la mañana. "Hay zonas limpias, pero también hay zonas que se están volviendo muy blandas y el coche simplemente se está hundiendo". Adrien Fourmaux ocupó la tercera posición con otro Hyundai, a 9,6 segundos de Evans. El francés se recuperó de un contacto inicial con un banco para superar a su compatriota Sébastien Ogier por 4,3 segundos. El ocho veces campeón del mundo tuvo dificultades para encontrar el equilibrio óptimo de su Toyota y planificar ajustes de puesta a punto en la asistencia.

"Voy al límite. No puedo ser más rápido, así que tenemos que hacer algunos cambios en el coche", admitió Ogier, actualmente tercero en la clasificación del campeonato de pilotos.

Adrien Fourmaux y Alex Coria ©Hyundai

Thierry Neuville fue quinto, a 14,5 segundos del líder, tras describir su mañana como "prácticamente de supervivencia" con su Hyundai. El belga realizó una serie de cambios en su coche tras el shakedown del jueves, lo que le permitió aprender y adaptarse sobre la marcha. Sami Pajari fue sexto con otro Toyota, con Grégoire Munster a casi medio minuto del finlandés en octavo lugar, a pesar de que la bieleta de su M-Sport Ford Puma Rally1 se rompió en la última especial de la mañana. El compañero de equipo de Munster, Josh McErlean, se quedó en la 16.ª posición de la general tras un trompo a alta velocidad a los dos kilómetros del primer tramo, que le causó daños en la parte delantera.

Oliver Solberg completó el Top 10 por detrás de Rovanperä y, hasta ahora, está haciendo todo lo posible para alzarse con el título de WRC2 en esta undécima prueba de la temporada.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de wrc.

