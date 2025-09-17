En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3
Shell Omnicraft Puma Energy Lusqtoff GS BIO Todo Suspensión Capemi Corven Gobierno de Córdoba VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Confirmados sus sprints 2026, F1 llega a una Bakú que tendrá de todo -horarios-

Al  GP por las calles, se suman los conciertos y actividades para los aficionados. Velocidad, música y entretenimiento. La categoría anunció sus seis rondas con sábado y domingo para el año próximo.

17/09/2025 | 08:08Redacción Cadena 3

FOTO: Carreras, conciertos, fiestas y comidas, la propuesta de la F1 en Bakú

Desde las carreras por las calles de Bakú, hasta los conciertos en el Crystal Hall y las actividades para los aficionados en el bulevar Seafront, el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 les promete un fin de semana de velocidad, música y entretenimiento dentro y fuera de la pista a todos sus espectadores. 

Una semana en la que la categoría anunció su seis carreras con formato Sprint para su temporada 2026:

- 13-15 de marzo, China, Shanghái

- 1-3 de mayo, EE. UU., Miami

- 22-24 de mayo, Canadá, Montreal

- 3-5 de julio, Gran Bretaña, Silverstone

- 21-23 de agosto, Países Bajos, Zandvoort

- 9-11 de octubre, Singapur

En el presente fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, la Fórmula 1 regresa a Bakú con un fin de semana repleto de carreras, al que se suma la Fórmula 2 en la cartelera de apoyo. La clasificación del sábado anticipa el Gran Premio de 51 vueltas extenuantes que será el protagonista central del domingo.

Fuera de la pista, la Fan Zone estará repleta de simuladores, desafíos de paradas en boxes, apariciones de pilotos, espectáculos en vivo y mucho más. Las noches se iluminarán en el Crystal Hall, con 'Anyma' el viernes y 'Glass Animals' y Martin Garrix actuando el sábado.

La comida y la bebida fluyen por todo el circuito, desde refrigerios rápidos en la zona de aficionados hasta cenas selectas en un ambiente de hospitalidad premium, lo que garantiza que los aficionados puedan disfrutar de Bakú junto con las carreras.

Horario de carreras -hora argentina-

Viernes 19 de septiembre

03:00-03:45 Fórmula 2: Entrenamientos

05:30-06:30 Fórmula 1: Entrenamientos libres 1

07:00-07:30 Fórmula 2: Clasificación

09:00-10:00 Fórmula 1: Entrenamientos libres 2

Sábado 20 de septiembre

05:30-06:30 Fórmula 1: Entrenamientos libres 3

07:15-08:05 Fórmula 2: Carrera sprint

09:00-10:00 Fórmula 1: Clasificación

Domingo 21 de septiembre

04:00-05:05 Fórmula 2: Carrera larga

07:44-07:46 Himno Nacional

08:00-10:00 Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán

Cadena 3 Motor, sobre reportes y fotografías de formula1.com

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho