Confirmados sus sprints 2026, F1 llega a una Bakú que tendrá de todo -horarios

Desde las carreras por las calles de Bakú, hasta los conciertos en el Crystal Hall y las actividades para los aficionados en el bulevar Seafront, el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 les promete un fin de semana de velocidad, música y entretenimiento dentro y fuera de la pista a todos sus espectadores.

Una semana en la que la categoría anunció su seis carreras con formato Sprint para su temporada 2026:

- 13-15 de marzo, China, Shanghái

- 1-3 de mayo, EE. UU., Miami

- 22-24 de mayo, Canadá, Montreal

- 3-5 de julio, Gran Bretaña, Silverstone

- 21-23 de agosto, Países Bajos, Zandvoort

- 9-11 de octubre, Singapur

En el presente fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, la Fórmula 1 regresa a Bakú con un fin de semana repleto de carreras, al que se suma la Fórmula 2 en la cartelera de apoyo. La clasificación del sábado anticipa el Gran Premio de 51 vueltas extenuantes que será el protagonista central del domingo.

Fuera de la pista, la Fan Zone estará repleta de simuladores, desafíos de paradas en boxes, apariciones de pilotos, espectáculos en vivo y mucho más. Las noches se iluminarán en el Crystal Hall, con 'Anyma' el viernes y 'Glass Animals' y Martin Garrix actuando el sábado.

La comida y la bebida fluyen por todo el circuito, desde refrigerios rápidos en la zona de aficionados hasta cenas selectas en un ambiente de hospitalidad premium, lo que garantiza que los aficionados puedan disfrutar de Bakú junto con las carreras.

Horario de carreras -hora argentina-

Viernes 19 de septiembre

03:00-03:45 Fórmula 2: Entrenamientos

05:30-06:30 Fórmula 1: Entrenamientos libres 1

07:00-07:30 Fórmula 2: Clasificación

09:00-10:00 Fórmula 1: Entrenamientos libres 2

Sábado 20 de septiembre

05:30-06:30 Fórmula 1: Entrenamientos libres 3

07:15-08:05 Fórmula 2: Carrera sprint

09:00-10:00 Fórmula 1: Clasificación

Domingo 21 de septiembre

04:00-05:05 Fórmula 2: Carrera larga

07:44-07:46 Himno Nacional

08:00-10:00 Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán

Cadena 3 Motor, sobre reportes y fotografías de formula1.com