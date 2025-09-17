Confirmados sus sprints 2026, F1 llega a una Bakú que tendrá de todo -horarios-
Al GP por las calles, se suman los conciertos y actividades para los aficionados. Velocidad, música y entretenimiento. La categoría anunció sus seis rondas con sábado y domingo para el año próximo.
17/09/2025 | 08:08Redacción Cadena 3
FOTO: Carreras, conciertos, fiestas y comidas, la propuesta de la F1 en Bakú
Desde las carreras por las calles de Bakú, hasta los conciertos en el Crystal Hall y las actividades para los aficionados en el bulevar Seafront, el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 les promete un fin de semana de velocidad, música y entretenimiento dentro y fuera de la pista a todos sus espectadores.
Una semana en la que la categoría anunció su seis carreras con formato Sprint para su temporada 2026:
- 13-15 de marzo, China, Shanghái
- 1-3 de mayo, EE. UU., Miami
- 22-24 de mayo, Canadá, Montreal
- 3-5 de julio, Gran Bretaña, Silverstone
- 21-23 de agosto, Países Bajos, Zandvoort
- 9-11 de octubre, Singapur
En el presente fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, la Fórmula 1 regresa a Bakú con un fin de semana repleto de carreras, al que se suma la Fórmula 2 en la cartelera de apoyo. La clasificación del sábado anticipa el Gran Premio de 51 vueltas extenuantes que será el protagonista central del domingo.
Fuera de la pista, la Fan Zone estará repleta de simuladores, desafíos de paradas en boxes, apariciones de pilotos, espectáculos en vivo y mucho más. Las noches se iluminarán en el Crystal Hall, con 'Anyma' el viernes y 'Glass Animals' y Martin Garrix actuando el sábado.
La comida y la bebida fluyen por todo el circuito, desde refrigerios rápidos en la zona de aficionados hasta cenas selectas en un ambiente de hospitalidad premium, lo que garantiza que los aficionados puedan disfrutar de Bakú junto con las carreras.
Horario de carreras -hora argentina-
Viernes 19 de septiembre
03:00-03:45 Fórmula 2: Entrenamientos
05:30-06:30 Fórmula 1: Entrenamientos libres 1
07:00-07:30 Fórmula 2: Clasificación
09:00-10:00 Fórmula 1: Entrenamientos libres 2
Sábado 20 de septiembre
05:30-06:30 Fórmula 1: Entrenamientos libres 3
07:15-08:05 Fórmula 2: Carrera sprint
09:00-10:00 Fórmula 1: Clasificación
Domingo 21 de septiembre
04:00-05:05 Fórmula 2: Carrera larga
07:44-07:46 Himno Nacional
08:00-10:00 Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán
Cadena 3 Motor, sobre reportes y fotografías de formula1.com