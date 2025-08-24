Canapino dijo que quería ganar en Buenos Aires y ganó, el que avisa no traiciona

Agustín Canapino, el cuatro veces campeón de Chevrolet, ganó el 'Gran Premio Shell de Buenos Aires' y parte como puntero de la 'Copa de Oro RUS' que definirá el Campeonato Argentino de Turismo Carretera 2025 en la cinco competencias finales del calendario. El experimentado Christian Ledesma -Chevrolet- y el ganador de la Etapa Regular, Marcelo Agrelo -Toyota- completaron el podio.

La carrera disputada en el Autódromo 'Oscar y Juan Gálvez' -Circuito N°12, 5.641 mts.- fue vibrante en todo el desarrollo. Desde el comienzo, cuando Elio Craparo -Dodge- le ganó el 'pique' a Werner que se dedicó en la primera parte de la carrera a aguantar a Canapino, tercero. Trucco, Ledesma, Agrelo, Todino, Aguirre, Bonelli y Fritzler, les seguían.

El ritmo más lento del escolta Werner, le permitía a Craparo escaparse a casi 3" segundos en las primeras vueltas, mientras Ledesma tras superar a Trucco se unía al tren que escoltaba al puntero. Dos veces, intentó el marplatense superar a Canapino -en la chicana primero y 'Salotto', después- sin conseguirlo. La carrera se hacía muy rápida, con los coches superando los 280 km/h en las dos rectas largas del '12'.

En la vuelta 4, ya tenía problemas nuevamente el cordobés Facundo Chapur -Torino- que había largado desde boxes por cambio de motor y resignaba su posibilidad de ingreso al 'play-off'.

Fue en la vuelta 8, cuando Canapino pudo con Werner, dejando el coche por dentro en el ingreso a 'Ascari'. La misma vuelta en la que se acababan también todas las ilusiones de 'Copa' para Facundo Ardusso -Chevrolet- que ingresaba a los boxes.

Una vuelta más tarde, fue Ledesma el que superó al Mustang #4 blanco, en tanto que Canapino comenzaba la 'cacería' de Craparo y la brecha con el puntero se derretía como un hielo al sol.

La vuelta 15, tenía este orden: Craparo, Canapino +0.6, Ledesma +2.5, Werner +5.1, Trucco +16.5, Agrelo +17.1, Todino, Aguirre, Fritzler, Lambiris, Agustín Martínez, 'Josito' Di Palma, Trosset, Álvarez, Landa y Palazzo.

Las cinco vueltas siguiente nos mostraron a un Canapino que lo intentaba todo pero no podía lograr inquietar a Craparo en el final de ninguna de las cuatro rectas de la pista. La defensa del piloto de Chacabuco también producía que Ledesma se suma al tren de tres coches para discutir la victoria. La vuelta 20 los vio pasar con la meta muy juntos: Craparo, Canapino +0.2 y Ledesma +0.8. Werner, Trucco, Agrelo, Todino, Aguirre, Fritzler, Lambiris, A. Martínez, Di Palma, Landa, Trosset, Matías Canapino y Palazzo, les seguían a mucha distancia.

Pero, si le faltaba algo a la carrera, sucedió en la misma vuelta, cuando Gastón Ferrante perdió el coche en la chicana, quedó encajado en la leca y salió el 'Pace Car' que pondría mano a mano a todos para las tres vueltas finales de carrera.

En el relanzamiento del giro 22, Craparo que se mostró seguro de cambiar y largar por fuera, no pudo contener el determinado avance de Canapino por dentro. Transitaron a la par toda la 'S' del Ciervo pero en la salida fue el 'Titán' de Chevrolet el que prevaleció para que explote la '15', la barra de Chevrolet que se ubica -precisamente- en esa curva. En el cierre de esa vuelta, un toque múltiple en la llegada a la 'Horquilla' sacó de pista al campeón Julián Santero que, tras su despiste de la serie, venía recuperando desde la P49 hasta la P25 y terminaría un fin de semana para el olvido.

Y luego de eso, en la vuelta siguiente, con Canapino firme adelante en la recta principal y Ledesma intentando superarlo, Craparo siguió de largo solo en la 'S', descontrolado, y golpeó violentamente contras las defensas del muro, dañando mucho el coche, pero bajando absolutamente ileso. Un gran susto y un fuerte accidente.

La vuelta final nos mostró a Trucco superando a Werner para ponerse cuarto y a Canapino obteniendo la victoria que avisó en la semana que quería con todas las ganas. La que le sirve -a pesar de no ganar la fase regular- para 16 puntos y comenzar como puntero la 'Copa de Oro': "Fue clave en el relanzamiento -confesó Agustín- porque en la recta no tenía velocidad para pasarlo", concluyó, sobre la maniobra que le permitió tomar la punta a tres vueltas del final.

Inmediatamente detrás, Christian Ledesma logró su mejor actuación de la temporada y también en mucho tiempo, para quedar como escolta y coronar el objetivo de ingreso al 'Play-Off': "Lo viejo funciona", dijo con ironía el gran piloto marplatense en el podio.

Y en el tercer escalón del podio quedó uno de los pilotos más felices y emocionados del fin de semana, Marcelo Agrelo: "Muy emocionado, no ha sido nada fácil llegar hasta acá y ganar la Etapa Regular, peleando contra todos estos 'monstruos'; y ya son diez carreras que venimos con muchos puestos importantes".

Luego de los del podio, Trucco, Werner -que se metió entre los 12-, Todino, Aguirre, Fritzler, Lambiris y Landa, completaron el sitial de los diez mejores en una de las carreras más difíciles y la más rápida del calendario.

El campeonato, definió a estos 12 nombres para pasar a la 'Copa de Oro': Agrelo 272.5, Canapino 258.5, Trucco 251.5, Lambiris 245.5, Santero 242.5, Todino 222.5, Aguirre 194, Fritzler 189, Mangoni 186, Ledesma 183.5, Werner 178 y Olmedo 176.

La 'Copa de Oro RUS': Canapino 16, Agrelo 15, Lambiris, Fritzler y Werner 8.

La próxima fecha del TC -primera carrera del 'Play-Off'- será el 14 de septiembre el Autódromo 'Rosendo Hernández' de San Luis.

Cadena 3 Motor. Con Marcelo Ingaramo, enviado especial a Buenos Aires. Fotografías de ACTC Prensa.