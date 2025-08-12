AGTECH busca innovar en Río Cuarto con productos de valor agregado

FOTO: Río Cuarto se consolida como polo AgTech con la Semana ACTEC y la innovación agrícola

Manuel Ron, presidente de la Agencia Innovar y Emprender, destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia de la Semana AGTECH en Río Cuarto. Ron mencionó que el Clúster AGTECH busca acercar el campo a la ciudad y a la tecnología, transformando materias primas en productos de mayor valor.

"Innovar para transformar, en el caso de Río Cuarto, el maíz en productos de más valor agregado", explicó.

El evento reúne a expositores de diversas regiones, incluyendo San Luis y Missouri, Estados Unidos, promoviendo el potencial del campo para tecnificarse y generar empleo calificado. "Río Cuarto se ha convertido en una meca, por eso está bueno que este evento hoy se realice acá".

La ubicación geográfica de Río Cuarto favorece la transformación agrícola. "Dentro de Argentina, es una de las regiones con mayor cantidad de maíz y mayores potencialidades para esta transformación". Ron subrayó la necesidad de infraestructuras para mejorar la producción y exportación.

La Agencia Innovar y Emprender funciona como un hub de conexiones. "Nucleamos a todo el ecosistema de la Provincia de Córdoba para que los emprendedores, los investigadores, los empresarios, sepan qué pueden desarrollarse".

Río Cuarto se posiciona como un posible polo global AGTECH. "Hay una gran cantidad de startups desde la vertical AGTECH y tiene todo para convertirse en un polo global", sostuvo.

La inteligencia artificial juega un papel importante en la agricultura. "Hay muchas aplicaciones vinculadas a la AGTECH que utilizan inteligencia artificial, por ejemplo pulverizaciones", puntualizó.

Ron concluyó que la inteligencia artificial no solo aumenta la producción, sino que también reduce la huella de carbono: "Permite eficientizar los recursos, entonces utilizas mucho menos recursos para producir igual o más".

Entrevista de Guillermo López.