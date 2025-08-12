Río Cuarto, polo de innovación agro-tecnológica

En el inicio de la Semana AGTECH, Germán Di Bella, presidente del clúster de tecnología agrícola, explicó las razones por las que se busca posicionar a Río Cuarto como epicentro nacional en innovación para el agro.

Con más de 60 empresas e instituciones vinculadas, AGTECH combina capital humano, universidades y políticas públicas para impulsar la agroindustria del futuro.

—¿Qué es tecnología agrícola o qué es AGTECH y por qué en Río Cuarto se hace este clúster?

—Es una historia que viene de hace 3 años. En Río Cuarto se concentra la mayor cantidad de startups dedicadas a tecnologías del agro en el país: una cada 20.000 habitantes. El gobernador Martín Llaryora envió la Agencia Córdoba Innovar y Emprender a esta ciudad porque hay 8 universidades y un 24% de la población es universitaria. Eso genera que los productores estemos a menos de 3 minutos de cualquier chico que quiera probar algo.

—O sea, hay una masa crítica de capital humano y un lugar donde aplicarla.

—Exactamente. De ahí surge el clúster AGTECH, conformado por más de 60 empresas e instituciones. Es una política pública de la provincia de Córdoba. Lo que buscamos es agrandar la torta del negocio para que todos crezcan, generen más empleo y desarrollen la región.

—Tecnología agrícola significa mayor eficiencia y sustentabilidad, ¿cuáles son los objetivos?

—Mayor eficiencia en el uso de insumos, lo que implica sustentabilidad. También biotecnología: dejar de usar agroquímicos y pasar a productos biológicos. Y trazabilidad: decir cómo producimos, certificarlo y defenderlo. Argentina tiene la menor huella de carbono en maíz y debemos aprovecharlo.

—¿Por qué Río Cuarto podría ser un polo AGTECH?

—Por su historia: la Universidad Nacional fue su primera startup, instalada hace más de 55 años. Hay pioneros que lo hicieron posible. Mucha gente de Buenos Aires viene a ver lo que pasa aquí porque no ocurre en otra parte del mundo. Existe un “gen cordobés”: le gusta hacer cosas, interactuar y trabajar en conjunto con el sector público, algo clave para que el privado pueda crecer.

—Muchas veces hay prejuicios hacia el agro. ¿La tecnología puede acercar lo urbano a lo agrícola?

—Sí. En AGTECH participan la cámara metalúrgica, la de la construcción, la de los tecnológicos y la mesa TIC, aunque no tengan relación directa con el agro. Entendieron que, si hay desarrollo agroindustrial, ellos también estarán. Además, los tecnológicos deben estar donde están los problemas para proponer soluciones. Esto cambió la conversación y acercó lo urbano al campo.

—El campo también está cambiando su imagen…

—Claro. No es solo soja, maíz o vacas. Hay mucha tecnología, drones, sistemas satelitales y bienestar animal. Con “Sembrando Innovación” llevamos la digitalización al agro y mostramos que el análisis de datos y el desarrollo de nuevas tecnologías también forman parte del trabajo.

Entrevista de Guillermo López