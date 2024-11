Un piloto de rally le cumplirá el sueño a una mujer de 83 años: manejarán juntos

Roberto “Mengue” Tejedor, un experimentado corredor que ha participado en el Rally Mundial, se prepara para cumplir el sueño de Aída Juárez: subirse a un auto de rally y sentir la adrenalina del tramo Los Chañares, un lugar que ha sido parte de su vida.

En diálogo con Cadena 3, Roberto contó que todo comenzó cuando él asistió a un curso de navegante en Tulumba, donde conoció a Aída.

"Ella sabía que yo tenía un auto de carrera y me preguntó si podía cumplir su sueño", comentó Roberto.

Aída, quien vive en un paraje alejado de la civilización, se mostró muy entusiasmada con la idea. "Me pidió que la llevara en el tramo donde ella vive y, más que contento, estoy bendecido por poder hacerlo", añadió.

El piloto destacó la alegría de Aída al compartir su deseo. "Ella tiene mucho humor y me dijo que no quería que me comportara como lo hacen todos, sino que quería sentir lo que es el rally", relató Roberto.

Aunque el viaje no será una carrera, aseguró que "ella va a sentir el vértigo y cómo el auto se pone acostado", con todas las medidas de seguridad necesarias.

Roberto, con 37 años de experiencia en el rally, ha armado su propio Fiat 125 para esta ocasión especial. "Este auto, bien preparado, puede alcanzar hasta 180 km/h en tierra", explicó.

Además, compartió una anécdota entrañable sobre su relación con Mario Pereira, quien lo apoyó a difundir una colecta solidaria que organizó para ayudar a una niña, y a quien rinde homenaje al ploteado del auto con su nombre: "Mario me hizo un montón de notas. Yo postergué la carrera del Rally Mundial por donar la plata a la chica y él, al aire, se comprometió a que iba a pagar todos los gastos para la fecha siguiente del año venidero".

"Me costó aceptárselo, pero él me obligó. Al año siguiente, Mario cumplió con su palabra y ahí fue donde descubrí un ser espectacular", agregó "Mengue".

El homenaje de Roberto Tejedor a Mario Pereyra

Una hermosa historia que habla, como dijo Roberto, de que “no hay edad” para cumplir los sueños.