El vice de Amazon habló en Córdoba de la relevancia de la innovación, IA y datos

En el marco de su gira por América Latina, Werner Vogels, vicepresidente y Chief Technology Officer (CTO) de Amazon, visitó este lunes la ciudad de Córdoba y mantuvo una intensa agenda con autoridades provinciales, referentes del ecosistema tecnológico y académico, y líderes del sector público.

La elección de Córdoba como escala estratégica de esta gira responde al destacado posicionamiento de la provincia como referente regional en innovación, tecnología y digitalización del Estado.

Durante su visita, Vogels compartió con autoridades provinciales, referentes académicos y líderes tecnológicos, una mirada sobre cómo Amazon ha evolucionado gracias al uso de sistemas de innovación, IA y gestión basada en datos.

Subrayó cómo estas tecnologías están revolucionando los procesos internos y la experiencia del cliente, pilares también adoptados por el gobierno cordobés en su camino hacia un Estado más ágil, transparente y centrado en el ciudadano.

Por su parte, Lorena Zicker, licenciada en publicidad y representante de Amazon Web Services en Sudamérica, explicó la importancia de Córdoba en la adopción de nuevas tecnologías. "Estamos orgullosos de Córdoba en términos de innovación y de cómo fue adoptando las nuevas tecnologías desde Amazon Web Services en Argentina", afirmó Zicker.

Además, Zicker destacó la colaboración con los gobiernos locales desde 2018 para mejorar los servicios públicos a través de la digitalización y la gestión basada en datos. "Córdoba es un referente en el país no solo por su trabajo en el sector público, sino también por su comunidad educativa y su ecosistema emprendedor", indicó.

Sobre la situación de Amazon en el mercado argentino, Zicker comentó que "Amazon Web Services está trabajando tanto en el mundo público como en el privado" y subrayó el crecimiento continuo de la empresa desde que se estableció en el país en 2018.

Con esta visita, Amazon busca no solo fortalecer su presencia en Argentina, sino también conocer de cerca el desarrollo y el potencial que tiene Córdoba en el ámbito tecnológico y emprendedor.

Informe de Gonzalo Carrasquera.