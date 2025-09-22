En vivo

Día Internacional Sin Auto: promueven alternativas al automóvil en ciudades

Nicolás Fermé, coordinador de Estado y Gobierno del CPEC, destacó la importancia de crear infraestructura adecuada para fomentar el uso de bicicletas y descongestionar el tráfico.  

22/09/2025 | 17:07Redacción Cadena 3

FOTO: Día Internacional Sin Auto: promueven alternativas al uso del automóvil en ciudades

  1.

    Audio. Día Internacional Sin Auto: promueven alternativas al uso del automóvil en ciudades

    Viva la Radio

    Episodios

El Día Internacional Sin Auto invita a la reflexión sobre la dependencia del automóvil en las grandes ciudades. Este día busca generar conciencia ecológica y promover el uso de otros medios de transporte como las bicicletas.

Nicolás Fermé, coordinador de Estado y Gobierno del CPEC, compartió con Cadena 3 su visión sobre la importancia de crear infraestructura adecuada para fomentar el uso de bicicletas. Aseguró que "si a la gente le ofrecen infraestructura para utilizar otro tipo de vehículos, como las bicicletas, está demostrado que la gente las usa". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fermé argumenta que el enfoque tradicional de construir más calles y autopistas no resuelve la congestión. "Como todo el mundo piensa, que todo el mundo se mueve en auto, necesitamos más autopistas, más calles. Lo que hace es que eso produce congestión", explicó.

Presentó un dato relevante sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde la red de ciclovías creció un 131% en casi 10 años, alcanzando 200-250 kilómetros. Esto resultó en 121 millones de viajes anuales en bicicleta. "Ese crecimiento fue por un esfuerzo de generar infraestructura para movilidad alternativa", destacó.

Otras ciudades como Córdoba y Rosario también avanzan en este paradigma, promoviendo el uso de bicisendas y estaciones de bicicletas. Fermé señaló que "la infraestructura para la promoción de la movilidad genera demanda". La creación de opciones de transporte distintas a la del automóvil puede ayudar a descongestionar el tráfico habitual.

Finalmente, críticó la respuesta habitual de los gobiernos locales que, muchas veces, "van detrás del problema" en lugar de anticiparlo y crear soluciones sostenibles y efectivas, como más bicisendas. 

Informe de Matías Arrieta 

