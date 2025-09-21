En vivo

Sociedad

Rosario celebra el Día Mundial sin Auto con bicis públicas gratis por 24 horas

El sistema Mi bici tu bici será gratuito este lunes en el cierre de la Semana de la Movilidad.

21/09/2025 | 17:29Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Las bicicletas públicas circularán por la ciudad sin cargo.

Con motivo de celebrarse este lunes 22 de septiembre el Día Mundial sin Auto, y como cierre de actividades de la Semana de la Movilidad, el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici funcionará de manera gratuita durante toda la jornada.

La medida permitirá que las personas inscriptas puedan utilizar las unidades sin costo desde las 0 hasta las 24 horas, con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta para los traslados cotidianos. La jornada busca concientizar sobre la importancia de adoptar modos de movilidad sostenibles y revalorizar el espacio público como ámbito de convivencia ciudadana.

La propuesta se suma a otras actividades realizadas durante la semana, como la iniciativa “Ponete en mis zapatos” con usuarios de bicis públicas, intervenciones en estaciones, talleres de movilidad para niños y encuentros de concientización. Todas las acciones apuntan a consolidar las políticas locales de movilidad sustentable.

Actualmente, Rosario cuenta con 92 estaciones de Mi bici tu bici que conectan a más de 30 barrios, con más de 144.000 usuarios registrados y una red de 204 kilómetros de ciclovías en la ciudad. El municipio destacó que el sistema forma parte de una estrategia integral que busca consolidar la bicicleta como un medio de transporte seguro, económico y saludable.

Lectura rápida

¿Qué se celebra el 22 de septiembre? El Día Mundial sin Auto.

¿Quién implementa el sistema gratuito de bicicletas? El sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici.

¿Cuándo funcionará el sistema de bicicletas de manera gratuita? Desde las 0 hasta las 24 horas del 22 de septiembre.

¿Dónde se lleva a cabo esta iniciativa? En la ciudad de Rosario.

¿Por qué se realiza esta actividad? Para fomentar el uso de la bicicleta y concientizar sobre la movilidad sostenible.

