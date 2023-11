Viva la Radio Rosario Fundación No me Olvides comenzó una colecta navideña Audio

La Fundación No me Olvides, de años de trayectoria ayudando a diferentes comedores de la ciudad de Rosario y otras provincias comenzó este lunes una campaña navideña, en la que recibirán juguetes, alimentos y ropa para pasar unas mejores fiestas. El operativo será hasta el 18 de diciembre.

“Estamos juntando juguetes nuevos preferentemente, sino usados en buen estado. También alimentos, todo lo que puede ser un alimento navideño, como pan dulce o budines. También pueden ser galletitas, alfajores, gaseosas y jugos”, dijo Gabriel Grecco de la ONG al móvil de Cadena 3 Rosario.

En ese marco, detalló que la recolección se realizará en el local de ropa deportiva de calle San Luis al 1966, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados de 9 a 13 horas. “La idea, obviamente, es hacer una Navidad un poco más amena, más agradable para muchos de los chicos que asisten a los comedores”, apuntó.

Grecco evitó poner una edad tope para quienes estarán destinadas las donaciones, ya que “a lo mejor un chico de 6, 7 años estaría bueno que reciba un juguete, pero también ese pibe de 20 que no come, estaría bueno que coma un pedazo de pan dulce”. “Los juguetes van a ir destinados a chicos que no superan los 13 o 14 años, pero si hay ropa va a ir para los chicos más grandes”, añadió.