En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Un joven murió tras ser golpeado a la salida de un boliche en Tucumán

Tras recibir una piña, Federico Toledo se desvaneció y se golpeó con el asiento de la parada del colectivo, falleciendo en el acto. El agresor huyó, pero luego fue detenido.

20/09/2025 | 12:55Redacción Cadena 3

FOTO: Un joven murió tras ser golpeado a la salida de un boliche en Tucumán.

  1.

    Audio. Un joven de 20 años murió tras recibir una piña a la salida de un boliche en Tucumán

    Una mañana para todos

    Episodios

En Tucumán, Federico Toledo, de 20 años, Federico Toledo, murió tras recibir una piña a la salida de un boliche. 

El incidente ocurrió este sábado a las 6:30 de la mañana en la Plazoleta Mitre, una zona concurrida de la capital tucumana.

Toledo salió del local nocturno junto a tres amigos. Al llegar a la parada de colectivo, se encuentran con otros dos jóvenes y se desencadena una discusión. Uno de los agresores, de 22 años, golpea a Toledo, quien se desvanece e impacta contra el asiento de la parada de colectivo, provocando su muerte de forma instantánea.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El agresor escapó en una motocicleta, pero fue detenido horas después gracias a los testimonios de los testigos.

Las autoridades realizan la autopsia del joven fallecido y se espera que la audiencia de imputación de cargos contra el agresor se lleve a cabo entre hoy y mañana. 

Informe de Rosalía Cazorla.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho