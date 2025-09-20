Un joven murió tras ser golpeado a la salida de un boliche en Tucumán
Tras recibir una piña, Federico Toledo se desvaneció y se golpeó con el asiento de la parada del colectivo, falleciendo en el acto. El agresor huyó, pero luego fue detenido.
20/09/2025 | 12:55Redacción Cadena 3
FOTO: Un joven murió tras ser golpeado a la salida de un boliche en Tucumán.
-
Audio. Un joven de 20 años murió tras recibir una piña a la salida de un boliche en Tucumán
Una mañana para todos
En Tucumán, Federico Toledo, de 20 años, Federico Toledo, murió tras recibir una piña a la salida de un boliche.
El incidente ocurrió este sábado a las 6:30 de la mañana en la Plazoleta Mitre, una zona concurrida de la capital tucumana.
Toledo salió del local nocturno junto a tres amigos. Al llegar a la parada de colectivo, se encuentran con otros dos jóvenes y se desencadena una discusión. Uno de los agresores, de 22 años, golpea a Toledo, quien se desvanece e impacta contra el asiento de la parada de colectivo, provocando su muerte de forma instantánea.
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Córdoba. Batalla campal entre militantes de izquierda y libertarios en la Plaza España
Manifestantes del Polo Obrero y La Libertad Avanza, que usaban remeras bordó con la leyenda “Las Fuerzas del Cielo”, se agredieron con golpes de puño, palos, botellas y gas pimienta. Fue antes del acto de Milei. Videos.
/Fin Código Embebido/
El agresor escapó en una motocicleta, pero fue detenido horas después gracias a los testimonios de los testigos.
Las autoridades realizan la autopsia del joven fallecido y se espera que la audiencia de imputación de cargos contra el agresor se lleve a cabo entre hoy y mañana.
Informe de Rosalía Cazorla.