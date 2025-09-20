FOTO: Un joven murió tras ser golpeado a la salida de un boliche en Tucumán.

En Tucumán, Federico Toledo, de 20 años, Federico Toledo, murió tras recibir una piña a la salida de un boliche.

El incidente ocurrió este sábado a las 6:30 de la mañana en la Plazoleta Mitre, una zona concurrida de la capital tucumana.

Toledo salió del local nocturno junto a tres amigos. Al llegar a la parada de colectivo, se encuentran con otros dos jóvenes y se desencadena una discusión. Uno de los agresores, de 22 años, golpea a Toledo, quien se desvanece e impacta contra el asiento de la parada de colectivo, provocando su muerte de forma instantánea.

El agresor escapó en una motocicleta, pero fue detenido horas después gracias a los testimonios de los testigos.

Las autoridades realizan la autopsia del joven fallecido y se espera que la audiencia de imputación de cargos contra el agresor se lleve a cabo entre hoy y mañana.

Informe de Rosalía Cazorla.