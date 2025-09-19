Batalla campal entre militantes de izquierda y libertarios en la Plaza España

FOTO: Un militante de izquierda le arroja gas pimienta a otro de La Libertad Avanza.

Militantes de izquierda y de una agrupación libertaria se trenzaron en una batalla campal este viernes a la tarde en la ciudad de Córdoba, poco antes de que comenzara el acto de campaña del presidente Javier Milei.

El enfrentamiento, protagonizado por manifestantes del Polo Obrero (PO) y de un grupo de adherentes a La Libertad Avanza (LLA) con remeras de color bordó con la leyenda “Las Fuerzas del Cielo”, se produjo en la Plaza España alrededor de las 19.

Ambos bandos se agredieron con insultos, golpes de puño, palos, botellas y hasta gas pimienta. En este último caso, un militante de izquierda le arrojó ese aerosol a un libertario.

Tras los violentos incidentes, la Policía logró dispersar a los enfervorizados manifestantes. Por el momento, no se reportaron heridos ni detenidos.

En diálogo con Cadena 3, militantes del PO culparon a los libertarios, a los que acusaron de provocarlos y de haberles tirado botellas.

Informe de Federico Borello.