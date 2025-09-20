FOTO: Córdoba: la demanda en centros de salud y hospitales municipales creció un 37%.

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba informaron sobre un notable aumento este 2025 en la demanda de servicios de salud en los dispensarios y hospitales municipales.

Ariel Aleksandroff, secretario de salud municipal, destacó en Cadena 3 que la demanda creció un 37% en lo que va del año. Y sostuvo que este incremento se relaciona directamente con la crisis económica y social del país.

“El gasto de bolsillo de cada uno de los vecinos ha aumentado, especialmente en medicamentos que antes estaban incluidos”, explicó el funcionario. Y señaló que la caída de las prepagas y la pérdida de empleo formal también contribuyen a esta situación.

El secretario también mencionó que “las consultas, los estudios complementarios y las recetas de medicamentos han aumentado significativamente”. En comparación con el año anterior, las consultas pasaron de 635 mil a 875 mil, lo que refleja una presión creciente sobre el sistema de salud municipal.

"Las prácticas han aumentado un 63%, y las recetas de medicamentos también han crecido un 7%", agregó. En respuesta a esta situación, dijo que el intendente Daniel Passerini dispuso fortalecer el laboratorio municipal.

En ese marco, aclaró que la producción de medicamentos se incrementa, y se prevé la producción de ocho nuevos medicamentos destinados a enfermedades crónicas. "Estamos trabajando para garantizar el acceso a estos medicamentos prioritarios", concluyó Aleksandroff.

Informe de Fernando Barrionuevo.