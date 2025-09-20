En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Indep. Rivadavia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Arsenal vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Córdoba: la demanda en centros de salud y hospitales municipales creció un 37%

La suba es respecto al año pasado. La crisis económica y social impulsa un fuerte incremento en la demanda de salud.

20/09/2025 | 13:54Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: la demanda en centros de salud y hospitales municipales creció un 37%.

  1.

    Audio. Córdoba: la demanda en Centros de Salud y hospitales Municipales creció un 37%

    Una mañana para todos

    Episodios

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba informaron sobre un notable aumento este 2025 en la demanda de servicios de salud en los dispensarios y hospitales municipales.

Ariel Aleksandroff, secretario de salud municipal, destacó en Cadena 3 que la demanda creció un 37% en lo que va del año. Y sostuvo que este incremento se relaciona directamente con la crisis económica y social del país.

“El gasto de bolsillo de cada uno de los vecinos ha aumentado, especialmente en medicamentos que antes estaban incluidos”, explicó el funcionario. Y señaló que la caída de las prepagas y la pérdida de empleo formal también contribuyen a esta situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El secretario también mencionó que “las consultas, los estudios complementarios y las recetas de medicamentos han aumentado significativamente”. En comparación con el año anterior, las consultas pasaron de 635 mil a 875 mil, lo que refleja una presión creciente sobre el sistema de salud municipal.

"Las prácticas han aumentado un 63%, y las recetas de medicamentos también han crecido un 7%", agregó. En respuesta a esta situación, dijo que el intendente Daniel Passerini dispuso fortalecer el laboratorio municipal.

En ese marco, aclaró que la producción de medicamentos se incrementa, y se prevé la producción de ocho nuevos medicamentos destinados a enfermedades crónicas. "Estamos trabajando para garantizar el acceso a estos medicamentos prioritarios", concluyó Aleksandroff.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho